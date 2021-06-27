迎黨慶 習近平：中共要謙虛謹慎 也要不畏強敵

中共中央政治局25日舉行第31次集體學習。習近平、李克強、栗戰書、汪洋、王滬寧、趙樂際、韓正等在中南海豐澤園參觀毛澤東故居。(新華社)

迎接中共 建黨百年之際，中共中央政治局進行第31次集體學習。總書記習近平 強調，紅色資源是共黨黨艱辛而輝煌奮鬥歷程的見證，是最寶貴的精神財富；他並指出，當今中國 正處於「實現中華民族偉大復興關鍵時期」，中共決不能丟掉「謙虛謹慎」的傳統，也決不能丟掉「不畏強敵、不懼風險、敢於鬥爭、敢於勝利」的勇氣。

新華社報導，這次集體學習是中央政治局帶頭開展黨史學習教育的一項重要安排，過程包括參訪北京大學紅樓，以及中南海內的豐澤園毛澤東故居。

據報導，習近平在會中提出，紅色是中國共產黨、中華人民共和國最鮮亮的底色，在中國人民進行百年奮鬥的偉大歷程中紅色血脈代代相傳。

習並說，馬克思主義在中國催生中國共產黨，也是使中共擁有科學的世界觀和方法論，擁有認識世界、改造世界的強大思想武器。中共堅持把馬克思主義基本原理與中國具體實際相結合，「創立了毛澤東思想、鄧小平理論，形成了『三個代表』重要思想、科學發展觀，創立了新時代中國特色社會主義思想，指導黨和人民事業不斷開創新局。」

他表示，全黨要增強「四個意識」、堅定「四個自信」，在全面建設社會主義現代化國家新征程上披荊斬棘、奮力前行。

報導指，習近平表示，「當今中國正處於實現中華民族偉大復興關鍵時期，國家強盛、民族復興需要物質文明的積累，更需要精神文明的昇華，決不能丟掉革命加拚命的精神，決不能丟掉謙虛謹慎、戒驕戒躁、艱苦奮鬥、勤儉節約的傳統，決不能丟掉不畏強敵、不懼風險、敢於鬥爭、敢於勝利的勇氣」。

習還說，對中共這樣一個長期執政的黨而言，「沒有比忘記初心使命、脫離群眾更大的危險」。

他並要求，全黨要「增強憂患意識，以永遠在路上的堅定執著將全面從嚴治黨向縱深推進，嚴於律己，不斷提高政治判斷力、政治領悟力、政治執行力」。