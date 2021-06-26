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美味擋不住 澳洲龍蝦繞道香港「爬上」中國餐桌

中國新聞組／北京26日電

中澳關係緊張，中國抵制葡萄酒等澳洲商品進口，自去年11月以來，澳洲出口到中國市場的龍蝦數量幾乎停滯，但出口到香港的數量卻在激增，從去年10月到今年4月，每月貿易量已成長超過2000%。專家指出，由於澳洲龍蝦在中國受歡迎，不少商家因此繞道香港，將澳洲龍蝦過水再進口至中國市場。

彭博報導，在中國實際上停止進口澳大利亞龍蝦之後，香港卻突然成為全球最大的澳大利亞龍蝦進口和消費地。從去年10月到今年4月，香港進口澳大利亞龍蝦每個月都增長2000%。專家稱，澳洲龍蝦價格暴跌當然會刺激香港人的胃口，但是進口這麼多的龍蝦，香港人就是頓頓吃恐怕也吃不完。

報導引述新加坡亞洲貿易中心執行主任德博拉∙埃爾姆斯（Deborah Elms），她認為在疫情中居家隔離的香港居民突然在過去半年中購買、烹飪並吃掉平常消費量20多倍的龍蝦是非常不可能的。她還表示，龍蝦是高價值商品。就像所有的高價值商品一樣，逃避禁令的誘因是非常強大的。

根據坎培拉漁業研發公司（FRDC）調查，今年4月，澳洲出口至中國的龍蝦已較去年同期暴跌99%，同時，澳洲出口至香港的龍蝦總值近2500萬澳元，為2013年2月以來最高單月出口額。

根據海關統計，在香港進口澳大利亞龍蝦的同時，中國從香港進口海鮮的數量也在同步攀升。中國從香港進口海鮮的總值已從去年9月的50萬美元暴增到今年4月的1060萬美元。

香港 中國 澳洲

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