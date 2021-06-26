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中在聯合國這1票 王毅：永遠屬於發展中國家

中國新聞組／北京26日電
中國國務委員兼外交部長王毅。（歐新社）
中國國務委員兼外交部長王毅。（歐新社）

「紀念新中國恢復聯合國合法席位50周年」藍廳論壇25日在中國外交部舉行，國務委員兼外長王毅指出，毛澤東主席曾講過，是「發展中國家把我們抬進聯合國的」，所以中國在聯合國這一票永遠屬於發展中國家。

中新社報導，王毅表示，中國是第一個在聯合國憲章上簽字的國家。1971年10月25日，第二十六屆聯合國大會以壓倒多數通過第2758號決議，決定恢復中華人民共和國在聯合國的一切權利，承認中華人民共和國政府代表是中國在聯合國的唯一合法代表。這是新中國外交的勝利，是世界公道正義的勝利，也是聯合國憲章宗旨和原則的勝利。

王毅說，毛澤東主席曾講過，是發展中國家把我們抬進聯合國的。這個「抬」字生動反映了廣大發展中國家同中國的深情厚誼。50年來，中國同樣以「抬」的精神，堅定不移維護發展中國家正當權益，堅定不移為發展中國家仗義執言。中國過去、現在、將來都和發展中國家站在一起，中國在聯合國這一票永遠屬於發展中國家。

王毅說，以聯合國為平台凝聚國際共識，共同應對全球挑戰，是各國立場的最大公約數，是符合時代潮流的正確選擇。

他稱中國率先提出並積極踐行和平共處五項原則，加入了幾乎所有普遍性政府間國際組織，堅定維護以聯合國為核心的國際體系，維護以國際法為基礎的國際秩序，維護聯合國在國際事務中的核心作用，為推動世界和平與發展貢獻中國智慧和中國方案。習近平主席提出構建人類命運共同體的重大倡議，是新時代中國特色大國外交的旗幟。中國將在這面旗幟引領下，繼續積極參與全球治理體系改革和建設。

中國 聯合國 王毅

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