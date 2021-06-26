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軍火商示警：美高級計算能力「退化到可怕」

中國新聞組／北京26日電

美國智庫外交關係委員會23日一場線上討論中，美國國防承包商諾斯羅普·格魯曼公司（Northrop Grumman）首席執行官凱西·沃登（Kathy Warden）警告稱，與中國相比，美國的高級計算能力已「退化到可怕境地」。另外，2019年因飛安事故被停飛的737 MAX飛機，兩年後西方國家陸續解禁，但中國禁令仍然存在，這使波音公司倍感受挫。

觀察者網引述香港南華早報報導，沃登稱中美在其他技術領域還未達到相同水平，但中國在高級計算領域的增長對美國來說「問題特別大」、「受到特別關注」。中國可以藉計算和海量數據處理方面的進展，促進人工智能、機器學習和大型計算機方面的發展。

報導提到美國政府4月份對中國超算機構的制裁，以及五角大樓5月增加高級計算領域相關的預算要求。這些動作的背景，是美國幾十年的全球科技領導者地位，正面臨中國的挑戰。

沃登宣稱，「我確實認為這一領域問題特別大，前幾年美國在這塊沒有大力投資」。沃登提出，發展控制半導體和芯片生產供應鏈的能力，可能會成為一個國家的當務之急，因為這是智能手機、航天器等一切背後的核心技術。

 6月初，美國參議院通過了涉及2500億美元的「美國創新與競爭法案」，聲稱要藉此提升與中國開展技術競爭的能力。 對此，外交部發言人汪文斌日前回應，美國怎麼發展，怎麼提升美國的競爭力，這是美國自己的事，中方堅決反對美國拿中國說事，把中國當「假想敵」。

另據路透報導，貿易關係緊張、監管障礙以及西方國家試圖壓制中國的競爭力，這些因素正在拖延737 MAX飛機回歸中國市場的計畫，使波音公司倍感受挫。

2019年遭中國停飛的737 MAX，公司預計到6月底737 MAX將可獲得各地監管機構的批准。目前波音公司正加緊努力，說服中國相信該機型是安全的。

中國是全球最大的飛機市場，然而波音自2017年以來幾乎未接到任何中國的新訂單，波音還因此決定削減遠程787飛機生產。

中國 美國 人工智能

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