防美挖盟友？習近平下周視訊普亭 鞏固中俄關係

中國媒體稱美俄峰會中美國總統拜登明顯企圖挑撥中俄關係。圖為中國國家主席習近平（右）與俄羅斯總統普亭。（路透）

外交部發言人華春瑩25日宣布，中國 國家主席習近平將於6月28日同俄羅斯 聯邦總統普亭舉行視頻會晤。由於美國 總統拜登才剛與普亭在瑞士日內瓦會晤，並被中媒形容為在「挑撥中俄關係」，美媒分析認為，習普會是習近平在面臨以美國為主導的西方強大壓力下，為拉住俄羅斯並鞏固中俄準聯盟關係而做出的一項極為重要的努力。

美國之音報導，美中關係在上屆美國總統川普任內從戰略合作者轉變成戰略競爭對手。觀察人士指出，美國與西方盟國一道形成了一個強大而廣泛的抗中聯盟，相形之下，中國則遭遇了空前的孤立。為了擺脫這種狀況，中國在加強與其傳統盟友朝鮮和巴基斯坦的關係之外，最關注的就是鞏固與伊朗和俄羅斯之間的關係。

但拜登上台後，在改善美國與伊朗和俄羅斯關係方面付出許多努力，讓北京感受到了巨大的壓力。16日，拜登與普亭在日內瓦實現了首度會晤，兩人都都對這次會談發表了具「建設性的」的積極評價，這讓北京對美俄關係的鬆動感到非常不安，擔心俄羅斯這個唯一可以在中美對抗中給中國提供重要支持的國家會滑向美國一邊。

報導引述熟悉美中俄三邊關係的人士認為，美俄之間的矛盾存在解決的可能性，但美中之間的矛盾已進入戰略對抗層面，除非中共採取重大的政治改革，否則不可能有回頭路。因此，這次習普會對北京的重要性，要遠遠大於對莫斯科的重要性。

多維新聞報導，有分析稱普亭和拜登的會晤目的在緩和美俄關係，從而能夠集中精力對付中國。中國官媒環球時報曾在17日發表題為「拜登挑撥中俄的方式是在羞辱俄羅斯」的社評稱，拜登想把美國對俄羅斯造成的一撥又一撥傷害甩鍋到中國頭上，這是需要很嚴重的政治自閉和自戀才能支持的幻想。

另大公報報導，習近平在5月19日中俄合作的「田灣核電站和徐大堡核電站」開工儀式上曾說，今年是「中俄睦鄰友好合作條約」簽署20周年，他同普亭商定，將在更高水平、更廣領域、更深層次推進雙邊關系向前發展。分析認為這生動詮釋了中俄新時代全面戰略協作夥伴關係的深刻內涵。

另環球時報引述總編輯胡錫進說，英國「保衛者」號驅逐艦在黑海靠近克里米亞航行時闖入領海3公里，被俄開火警告，很明顯的是俄羅斯要羞辱英國海軍，而英國的反應則很像縮頭烏龜；俄羅斯這次警告讓美國的盟友們都明白：到海上給美國當爪牙挑釁中俄這樣的大國是危險的。