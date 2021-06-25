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台本土確診增76例、5死 確診降回雙位數

比川普任內樂觀 逾八成在美中企保持或增投資

記者洪群超／紐約報導

代表數百在美中資企業的美國中國總商會24日發表年度商業調查報告，顯示中資企業同比川普總統任內，對在美發展持更加樂觀態度，認為美中關係和經濟合作前景樂觀，超過八成表示將保持或增加在美投資

這是美國中國總商會連續第八年出版「在美中資企業年度商業調查報告」，與安永會計師事務所(EY)合作，在2021年初針對183家在美中資企業及其管理高層進行調查和訪談，涉及投資和發展信心、新冠疫情下影響、適應性與本地化等多方面。

報告指出，在美中資企業和管理高層多認為，美中關係的好壞，對其在美業務表現和投資策略、發展規畫有極大影響；而今年的調查中，這些企業對未來在美發展的樂觀態度是近三年來最強，有83%的受訪企業表示，會保持或增加在美投資。

這些企業也表示，其在中國的母公司繼續將在美國市場的發展，作為整體國際戰略不可或缺的組成，因此寧願降低對在美國分公司的獲利要求，以支持在美國分公司的發展。

報告顯示，今年的受訪企業對在美經營環境持更加樂觀的態度，其中就包括對美中關係穩定和良好發展的更強信心；這些企業也表示，將更關注增強在美品牌辨識度和企業形象，投資在這上面的經費也在不斷增加，並主動對抗反中國與反亞洲的風氣。

受訪企業表示2020年遭遇到的運營困難，主要與新冠疫情相關，大部分在美中資企業都受到疫情衝擊，只有健保、能源和通訊三個領域的企業表示，疫情有助公司在美業務發展。

報告也給出中資企業在美發展的建議，指應保持專注度，時刻注意風險，抓住機會，嚴格遵守美國法規，並注重發展策略本地化，積極融入到本地社區之中，展現企業社會責任感。

美國 投資 疫情

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