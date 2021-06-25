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戰狼秦剛若駐美 外媒：美中言辭碰撞將更激烈

中國新聞組／北京25日電
秦剛將接替崔天凱擔任中國駐美大使。(中新社)
秦剛將接替崔天凱擔任中國駐美大使。(中新社)

中國駐美國大使崔天凱22日宣布將於本周離任回國，預計由外交部副部長秦剛接任。美媒引述觀察人士分析，秦剛可能採取新「戰狼」模式，屆時華盛頓外交圈以及美中之間的言辭碰撞或將變得更為激烈。

美國之音報導指出，崔天凱被視為中國外交官中風格較溫和的一員。對於秦剛可能成為下一任中國駐美大使，傳統基金會亞洲研究中心資深研究員成斌表示，秦剛曾直言稱反對中國的言論是來自「惡狼」的「毫無根據的抹黑詆毀」，這表明華盛頓外交舞台可能會變得更加激烈。

英國衛報引述時事分析員及記者寇謐將說，「這一任命很有趣，因為秦剛沒有與美國打交道的直接經驗」，他預測，華盛頓外交圈將看到更多言語上的碰撞，中美兩國關係仍將惡化。

彭博社記者彼得·馬丁表示，有報導說秦剛和習近平的關係不錯，這意味著「政治信任也許比對駐在國的專業經驗更為重要。」中國外交官會繼續戰狼外交，但和美國打交道時會客氣一些。

多維新聞分析指出，崔天凱的離開，意味著短期內舉行中美峰會的可能性很小，至少按照白宮的預期，可能至少要等到10月末或11月初。

法廣則稱崔天凱宣布離任的時機能看出大國博弈的一些有意思細節。例如崔天凱在發表辭別信的當天與剛返回華盛頓的俄駐美大使安東諾夫會面。安東諾夫向崔天凱介紹了在日內瓦舉行的俄美首腦峰會「普拜會」的情況。兩人會面算是對拜登這一言論的一次巧妙回擊。 

另德國之聲報導，中國駐巴基斯坦外交官張和清24日在實名註冊的推特帳號發布推文稱，「對待朋友，我們可信可愛可敬。對待敵人，我們就是『戰狼』。」並附上一張豎中指圖片。目前該推文已被刪除。

報導說，張和清的推文引發熱議已經不是第一次。今年4月，張和清的推特帳號曾一度被推特公司封殺。當時中國官媒環球時報報導稱，張和清帳號被封前，曾多次發布推介新疆的視頻和圖片。

中國 秦剛 崔天凱

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