信任度大幅下降 路透：60%澳洲人視中為威脅

一項調查顯示，澳洲人對中國的信任度大幅下降。(路透資料照片)

路透報導，澳洲 最高級別的外交官周三表示，中國 缺乏安全感並具有戒備心，意味著該國在沒有威脅的情況下會感知到威脅。與此同時，一項調查顯示，更多澳洲人將中國視為安全威脅。

據報導，澳洲外交貿易部官員孫芳安(Frances Adamson)表示，中國尋求展示實力，但現實情況卻有些不同。「很少有人真正理解，雖然富有野心，但這個大國仍然被不安全感所困擾。它有一種深深的防衛心態──即使把自身利益放在他人利益之上，也會感到外部威脅」，孫芳安本周離任前在坎培拉的一次演講中說。

「它太願意懷疑遏制，而不是根據問題本身的情況來做出判斷。」

報導指出，在孫芳安發表講話的幾個小時前，一項受到廣泛關注的調查顯示，澳洲人對中國的信任度大幅下降，第一次有更多人將中國視為安全威脅而不是經濟夥伴。洛伊研究所的年度調查顯示，超過60%的澳洲人將中國視為安全威脅，遠高於2018年調查中的18%。

報導說，這一調查結果表明，儘管存在一系列貿易影響，但澳洲保守派政府對中國的強硬態度得到了公眾的支持。

另外，北京日報報導，對於澳洲外交貿易部官員上述說法及調查，中國外交部發言人趙立堅 23日在例行記者會上回應，「我們注意到了有關的報導，該研究所的報告僅依據對2000多人的採訪調查，其結論是否可靠要打上個問號，有關澳洲官員的言論也完全不符合事實。」

趙立堅說，目前改善中澳關係的球在澳方一邊，希望澳洲政府秉持客觀理性和負責任的態度，認真思考是將中國視作夥伴還是威脅，多做有利於中澳互信與合作的事。「我們也希望澳洲各界民眾擦亮眼睛，明辨是非，客觀看待中國和中國發展，自覺抵制澳洲國內一些人對中國的污衊抹黑。」