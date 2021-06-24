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回嗆加拿大 趙立堅：西方自封「人權判官」應反省劣跡

中國新聞組／北京24日電
中國外交部發言人趙立堅。(取材自中國外交部網站)
中國外交部發言人趙立堅。(取材自中國外交部網站)

加拿大等41國22日向聯合國人權理事會遞交一份聯合聲明，要求進入新疆的「拘留營」調查。對此，中國外交部發言人趙立堅昨日表示，加拿大、美國、英國等一些西方國家自封「人權判官」，卻對自身存在的嚴重人權問題視而不見。

文匯報報導，趙立堅說，22日，在聯合國人權理事會第47屆會議上，白俄羅斯代表65國作共同發言，強調尊重各國主權、獨立和領土完整，不干涉主權國家內政是國際關係基本準則，香港、新疆、西藏事務是中國內政，外界不應干涉……。海合會6國致函支持中方立場，20多個國家也以單獨發言等方式支持和呼應中方。

趙立堅表示，加拿大、美國、英國等一些西方國家自封「人權判官」，熱衷扮演「人權教師爺」，卻對自身存在的嚴重人權問題視而不見，避重就輕。個別國家的人權記錄怵目驚心，原住民兒童慘遭迫害，警察暴力屢見不鮮，種族主義痼疾難除，槍支氾濫，反猶太、反穆斯林、反非洲裔、反亞洲裔言行頻頻發生，軍事干涉導致嚴重人道災難，單邊強制措施侵犯他國基本人權。

趙立堅強調，這些國家面對自己這些斑斑劣跡和累累罪行，有什麼資格對其他國家的人權狀況說三道四、指手畫腳？「我們奉勸這些國家好好照照鏡子，深刻反省，採取切實措施解決本國嚴重人權問題。」

另據本報系聯合報報導，新任中國駐英大使鄭澤光22日指出，近來在美國一些政客鼓動下，西方國家少數政客發起又一場針對中國的造謠運動，就像過去針對中國共產黨的各種攻擊一樣，西方新的造謠運動必將失敗告終。

中國 趙立堅 美國

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