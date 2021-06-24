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華為返歐路艱難…瑞典維持禁令 羅馬尼亞新法擋

中國新聞組／北京24日電
瑞典法院再度宣布維持禁令，使得華為重返歐洲市場的希望破滅。(路透)
瑞典法院再度宣布維持禁令，使得華為重返歐洲市場的希望破滅。(路透)

中國電信設備製造商華為在歐洲布局第五代行動通訊技術(5G)之路一再受阻，歐盟第一個明確禁止華為參與5G網路基礎設施的國家瑞典，對於華為的上訴，6月22日法院再度宣布維持禁令，使得華為重返歐洲市場的希望破滅。除此之外，羅馬尼亞6月初也禁止華為參與5G部署。

自由亞洲電台報導，瑞典斯德哥爾摩行政法院22日裁定，維持對中國電信公司華為在瑞典銷售5G設備的禁令。

2020年10月，瑞典電信監管機構郵政及電信管理局(PTS)下令禁止華為向瑞典移動公司供應5G設備，主要原因是瑞典情報安全局(SAPO)對華為提出安全擔憂。瑞典郵電管理局頻譜分析設備主任貝克斯說：「執照條件是在軍方及國家安全局的評估後制定的。」華為不滿這一禁令，隨後提起法律訴訟。

斯德哥爾摩法院22日裁定，瑞典郵電管理局去年10月決定，禁止在瑞典新的5G電信網路中使用中國公司華為和中興的設備是合法的。

行政法院發表聲明說，瑞典的安全是一個重要的原因，法官梅林引述行政法院的判決指出，國安與國防部門對於瑞典安全的判斷有全面的了解。

報導指出，歐洲已成北京與華府之間的科技冷戰戰場。羅馬尼亞總統伊爾哈尼斯11日簽署一項法案，將有效阻擋華為參與羅馬尼亞的5G網路建設。

這項法案源自於2019年美國與羅馬尼亞的一項備忘錄。根據這項備忘錄，兩國政府表示，基於風險安全對策的一部分，有必要對5G供應商進行慎重和全面的評估，將受到外國政府操控且所有權缺乏透明度的供應商排除在本國的5G網絡建設之外。

瑞典 華為 5G

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