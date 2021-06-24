時延僅為秒級…400公里外太空 通信相當5G

習近平到北京航天飛行控制中心，同正在天和核心艙執行任務的神舟12號航天員聶海勝、劉伯明、湯洪波通話。(新華社)

習近平與神舟12號三名航天員的天地通話中，來自400公里外太空 的畫面為什麼看來清晰，且語音清脆響亮？報導說，這是太空站、天鏈中繼衛星和地面站三者共同建構的太空「天路」成果。目前，中國 空間站所具備的網絡速度已經是平時地面所用網絡速度的1.5倍。

環球時報引述北京空間信息傳輸中心總體工程師鄭勇輝表示，這得益於中繼衛星的三星 組網。 在這次天地通話中，天鏈二號01星、天鏈一號03、04星三顆中繼衛星，以及渭南、廈門、納米比亞等全球多地的測控站和遠望六號測量船都提供了保障。

據了解，中國載人航天工程的初期主要還是採取陸海基測控的天地通訊鏈路，軌道高度在300至400公里的飛船，只有進入中國測控站（船）的視場時，才能建立飛行弧段內的短時天地通信聯絡。例如2003年，中國第一位航天員楊利偉進行天地通話時，每一次就都有著很嚴格的時間窗口限制。

為了改變這種局面，中國推動「天鏈一號」中繼衛星系統工程，從2008年到2019年，已有兩代5顆「天鏈」衛星順利進入太空，高軌道覆蓋率和高速大容量數據傳輸優勢，使航天員與地面可通話的時長大大增加。2013年實現了三星組網的中繼衛星系統，首次保障天地通話清晰的畫質、流暢的話音等，此次自主研製的第二代中繼衛星「天鏈二號」01星首次參與載人航天任務，使音視頻傳輸速率更高，天地通話效果和可通話時長也都得到提升。

報導說，此次天地通話中，位於4萬公里軌道高度的天鏈一號03星、04星以及天鏈二號01星組成的「太空基站」，在中國空間站核心艙和地面站之間建立起一條網絡鏈路。空間站與地面之間的語音、視頻、電子郵件數據，以及下行的科學實驗數據都能通過這條鏈路實現高速傳輸。

航天科技集團五院空間站系統測控與通信分系統主任設計師易予生表示，在空間站天和核心艙上，10餘台有線和無線網絡攝像機、以及手機、PAD、筆記本電腦等移動設備都可作為網絡終端，通過有線或無線Wi-Fi連接至艙內以太網交換機再經中繼鏈路傳輸到地面；而這條中繼通信鏈路的下行速率是1.2G，與地面上5G通信速率相當，時延僅為秒級。

另外，空間站核心艙配置了多路高清攝像機，實現與地面間的雙向高清視頻通話、接收視頻。第一財經報導，中國空間站所具備的網絡速度已經是平時地面所用網絡速度的1.5倍。