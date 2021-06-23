40多國促中國 讓聯合國人權事務負責人訪疆

民眾日前在美國國務院外示威，要求國際社會對北京當局侵犯新疆維族人權採取行動。(路透)

40多個國家22日發表聯合聲明，敦促中國 立刻允許聯合國 人權事務高級專員巴舍萊訪問新疆 ，調查100多萬維吾爾人遭非法拘禁、其中一些人遭受虐待和強迫勞動的報導。另外，美國政府傳出考慮以新疆強迫勞動為理由，禁止從新疆進口多晶矽。對此，中國外交部發言人趙立堅22日表示，中方將密切關注美方舉措並作出必要反應。

路透報導，這份聯合聲明是由加拿大常駐聯合國日內瓦辦事處大使諾頓，代表包括澳洲、英國、法國、德國、日本及美國在內的40多國，在聯合國人權理事會宣讀。

聯合聲明指出：「可靠報導顯示，超過100萬人在新疆遭任意拘留，維吾爾人及其他少數民族人士不成比例地受到廣泛監視，他們的基本自由與維吾爾文化也受限。」

聯合聲明表示：「我們敦促中國允許包括聯合國人權高專巴舍萊在內的獨立觀察員，能夠立即、有意義並不受限制地進入新疆訪問。」

巴舍萊21日告訴聯合國人權理事會，她希望能就今年造訪中國的條件達成共識，包括訪問新疆，調查針對維吾爾穆斯林的嚴重侵犯人權行為。聯合國人權高專公署自2018年9月以來，一直與北京溝通進入新疆訪問一事。

北京當局否認虐待維吾爾人的所有指控。中國常駐日內瓦代表團發言人劉玉印21日回應巴舍萊的說法，表示歡迎她到中國進行「友好訪問」，並指訪問是促進雙方交流合作，「而不是進行有罪推定式的所謂調查」。

另外，美國政府傳出考慮以新疆強迫勞動為理由，禁止從新疆進口多晶矽。對此，中國外交部發言人趙立堅22日在例行記者會表示，中方將密切關注美方舉措並作出必要反應，堅決維護自身權益。

信報財經報導，趙立堅稱，中方已經多次澄清事實真相，美方不顧事實，惡意散布虛假訊息，並基於虛假訊息無理打壓中國企業，中方將密切關注美方舉措並作出必要反應，堅決維護自身權益。

美媒POLITICO報導，美國拜登政府正考慮禁止從中國新疆進口多晶矽。據研究機構Bernreuter Research數據顯示，全球約45%的太陽能級別多晶矽來自新疆；另一機構GLJ Research報告稱，美國禁止從新疆進口多晶矽，將對多數太陽能產業鏈股份產生負面影響。