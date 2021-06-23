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會晤中駐美大使崔天凱 俄駐美大使：無人能離間中俄

中國新聞組／北京23日電
俄駐美大使阿納托利∙安東諾夫與中國駐美大使崔天凱舉行了友好會晤。(取材自觀察者網)
俄駐美大使阿納托利∙安東諾夫與中國駐美大使崔天凱舉行了友好會晤。(取材自觀察者網)

俄羅斯駐美國大使館21日發布消息稱，俄駐美大使阿納托利∙安東諾夫（Anatoly Antonov）與中國駐美大使崔天凱舉行了友好會晤，安東諾夫向崔天凱講述了有關日內瓦俄美峰會的情況。隨後，他又向記者表示，「沒有人能離間中俄。」

觀察者網報導，值得一提的是，安東諾夫此前因美國總統拜登稱呼俄羅斯總統普亭為「殺手」的言論返回莫斯科，近期才重歸美國。

俄羅斯駐美大使館推特和臉書21日發布聲明：「6月21日，俄羅斯駐美大使安東諾夫與中國駐美大使崔天凱舉行友好會見，就崔天凱最終離開美國進行討論。兩國外交使團團長一致贊同兩國發展戰略夥伴關係，以及俄羅斯和中國駐華盛頓大使館之間的友好關係。」

聲明說，「安東諾夫大使還向他的同事介紹了6月16日在日內瓦舉行的俄美峰會。」

據塔斯社報導，安東諾夫與崔天凱會面後向記者表示：「儘管我昨天晚上很晚才坐飛機到達，我還是很高興見到我的中國同事和朋友，並談論俄美關係中的問題。我談到了日內瓦峰會的結果。我問他（崔天凱）如何看待美中關係的前景，並再次強調沒有人能離間我們，因為俄羅斯和中國有著戰略夥伴關係和友好關係。 」

崔天凱 俄羅斯 中國

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