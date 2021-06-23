崔天凱在美8年滿頭白髮 愛「打開天窗說亮話」

中國駐美大使崔天凱發表卸任辭別信引起關注。(取材自環球人物雜誌)

中國 駐美大使崔天凱 發表卸任辭別信引起關注，已經滿頭白髮的他，為歷屆任期最長的駐美大使，他以「打開天窗說亮話」的外交風格著稱，曾多次親上火線回應熱點爭議。

南方都市報報導，崔天凱1952年生於上海。他考入上海師範大學外語系英語專業，之後留校任教並攻讀研究生。上世紀80年代初，作為中共建政後第一代同傳譯員，崔天凱從北京 外國語學院（現為北京外國語大學）第一期聯合國譯員培訓班順利畢業，他來到聯合國總部秘書處會議服務司中文處任譯員。

1984年起，崔天凱進入外交部工作，開啟長達37年的外交生涯，歷任外交部發言人、常駐聯合國代表團公使銜參贊、外交部亞洲司司長、中國駐日大使、外交部副部長等多個重要職務。

2007年，55歲的崔天凱接替王毅出任中國駐日本大使，到任後第一次公開亮相的場所便是東京華僑聯合總會，他表示，自己不懂日語，要以「小學生」的姿態向日新老僑胞「老師」求教。

雖然不懂日語，但崔天凱上任前後，兩國政要的出訪之旅，讓中日關係迎來了「融冰」期，一些分析人士指出，崔天凱「趕上了好時候」。

2009年，崔天凱回北京擔任外交部副部長一職。2013年出任中國駐美國大使的崔天凱，為歷屆任期最長的駐美大使。從向歐巴馬遞交國書開始，崔天凱歷經三任總統，見證了中美關係的複雜變化。他也一直秉持對外媒「打開天窗說亮話」的外交風格。

崔天凱履新駐美大使不久後，美日共同發表聲明，明確釣魚島問題適用於美日安保條約。對此他回應稱，美國在釣魚島問題上是有「一定選擇性」的，而且「很可能選擇了錯誤的一邊」。

針對長期的中美經濟摩擦，崔天凱則在公開場合提醒美方「把中國當成戰略對手，是極其危險和不負責任的。」面對外媒對新疆問題的質疑，他第一時間公開譴責對疆的扭曲報導「不真實、不道德。」他還借助中國國內媒體節目對美政府的貿易戰做出回擊，表示如果對方挑釁，中國將奉陪到底。

新冠疫情發生後，他接受了多家外媒的訪問，他表示，世界對中國的指責遊戲該結束了。

崔天凱也曾在留學生聯歡活動上說，「中國秉持『人不犯我我不犯人』原則，但『人若犯我我必犯人』，而且『犯了你還要打痛你』。」