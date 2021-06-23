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合作？對抗？中駐美大使崔天凱辭別信：中美在十字路口

特派記者呂佳蓉／北京23日電
擔任中國駐美大使八年的崔天凱將卸任離美。（中新社）
擔任中國駐美大使八年的崔天凱將卸任離美。（中新社）

中國駐美大使崔天凱21日發表卸任辭別信，並重申中美關係正處在關鍵十字路口，美國對華政策正歷經新一輪重構。

來源：YouTube

中國駐美大使館官網公告，崔天凱表示，他自2013年4月擔任中國駐美大使以來，在美國工作已八年有餘，將於近日離任回國。

崔天凱出生於1952年，是中國資深外交官，曾任外交部發言人、亞洲司司長、部長助理。在他的外交生涯當中，有兩次擔任駐外大使的經歷，2007年至2009年擔任駐日大使，之後回國出任副外長，2013年赴美任大使。崔天凱也是目前中國駐美大使中任期最長的一位，2013年「紐約時報」發表題為「崔天凱，溝通中美的外交能人」的文章，稱崔天凱是最瞭解美國的中國外交官。

崔天凱從美歐巴馬政府中美關係融洽期進入到川普政府乃至當前拜登政府中美關係冰凍期，這期間中美關係出現巨變，也讓崔天凱備受考驗。

崔天凱在辭別信中仍以穩健和忠告的口吻表示，中美建交42年來，兩國關係取得歷史成就，兩國利益早已緊密交融。當前中美關係正在關鍵十字路口，美國對華政策正經歷新一輪重構，面臨在對話合作和對抗衝突間作出選擇。

駐美八年的時間，崔天凱經常接受美國媒體的採訪，僅在去年2月初到7月中，崔天凱共接受了美國全國公共廣播電台、哥倫比亞廣播公司、AXIOS和HBO、美國有線電視新聞網等多家媒體九次電視專訪。

崔天凱多次針對中美關係與國際關係問題表達看法。他在紀念中美建交40周年活動上表示：正如馬克．吐溫所說，手中只有榔頭的人眼中看到的就只有釘子，美國與中國是「零和博弈」的對抗，這種論調早已不合時宜。

他還曾強調中美兩國關係要重回正軌，雙方都必須表現出善意和誠意。「我不認為中國應該做一些事情來取悅任何人」。中國始終主張與美國保持健康良好的關係，從來不主動採取挑釁行動，但必須捍衛自己的利益，必須做出回應。「以善意對善意，以誠意對誠意」。

崔天凱 美國 中國

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