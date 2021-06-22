中國10萬劑疫苗捐阿曼 「須中國人先打」

中國捐贈阿曼科興疫苗。(取材自環球網)

「必須中國 人先打」，有位網友日前分享家人在阿曼接種中國疫苗 說，「這怎能不叫我熱淚盈眶！」他的發文立即火了。對此，中國使館回應阿曼確保中國人必須先打到疫苗。

環球網報導，「這怎能不叫我熱淚盈眶！」知乎上一個網友「Leavemealone」的回答21日火了。這個帖子回答的提問是：「有哪一瞬間讓你為祖國激動得熱淚盈眶？」他的回答獲得了近萬點讚。

他在留言中說，自己記錄的是件「小事」。他說，「我母親因為工作原因，常駐於阿曼———一個在中國知名度很低的中東地區國家。疫情期間沒有回國。現在大約有3000左右的中國人常年在這個國家工作、生活。剛跟我母親聊天，她跟我說她打完疫苗了，是中國政府送來的。」

他表示，原來還沒打到疫苗的中國人還不到2000人。「但是我們的國家，為了確保這2000人能夠一個不落的都打上疫苗，直接給阿曼政府送來了整整10萬支，除了給中國人的部分，剩下的全部捐獻給阿曼。但是有一個條件：必須中國人先打。…作為一個中國公民，這種安全感真的太讓我感動」、「這怎能不叫我熱淚盈眶！」

在這條回答下，有知乎網友說：「看得熱淚盈眶，祖國真好」「大國崛起方有小民尊嚴」。

還有網友分享了自己或親人在其他國家接種疫苗的經歷，表示「有靠山的感覺真的很不一樣」。

據報導，在本月4日，中國駐阿曼大使館 曾發布一則新聞稿稱，自國務委員王毅宣布推出「春苗行動」以來，大使館迅速行動，結合中國政府向阿曼提供10萬劑新冠疫苗援助，阿曼政府決定優先為在阿中國公民接種疫苗，這充分體現了中阿傳統友好和兩國戰略夥伴關係。

報導指出，中國駐阿曼使館使館工作人員21日證實，網友提到的這些情況屬實。與阿曼政府正式確認捐贈10萬劑科興疫苗的時候，中方也明確提出，希望疫苗到達後同時給中國公民接種，阿方主動表示鑑於中阿友好和對中方的感謝，將優先為中國公民安排接種。