外媒：繼拜登後 美國商務部將撤TikTok、微信禁令

美國商務部撤銷針對TikTok和微信禁令。 （路透）

據英媒報導，美國 商務部21日表示，將撤銷去年9月川普政府時期發布的針對中國 社交媒體應用抖音海外版TikTok和微信 (WeChat)的禁令。

美國總統拜登日前撤銷川普政府對社交媒體應用TikTok和微信的禁令，並計畫頒布一項對外國運營的App審查範圍更加廣泛的行政命令取而代之。

環球網引述路透報導，根據美國商務部最新備忘錄，該行政命令將處理對多個應用軟件的審查申請。備忘錄稱，商務部將在標準決策框架下採取「嚴格的、基於證據的分析，來評估和解決外國運營的應用程序帶來的風險」。

2020年8月6日，時任美國總統川普以所謂TikTok和微信「威脅美國國家安全」為由，對其頒布禁令。9月18日，美國商務部宣布將於20日執行對這兩款應用程序的禁令，包括禁止通過美國在線應用程序商店下載或更新這兩款應用程序等。

對此，微信美國用戶和TikTok分別在舊金山和華盛頓就禁令提起訴訟。之後，舊金山和華盛頓聯邦法院分別叫停了川普政府對這兩款應用程序的禁令。面對法院裁決，川普政府分別提起上訴。

今年2月10日，美國政府叫停對TikTok禁令的訴訟；11日，美國政府又要求聯邦上訴法院暫停針對微信禁令的訴訟。

針對美國政府打壓中國科技企業的行為，外交部發言人華春瑩曾於去年9月表示，美方有關政策和試圖採取的舉措與國家安全沒有任何關係，而是對中國企業的宰割、霸凌和強取豪奪，本質是政府脅迫交易，是對美方一貫標榜的市場經濟原則和公平競爭原則的公然否定。我們敦促美方糾正錯誤，停止無理打壓中國企業。

華春瑩強調，事實上，一段時間以來，美方在拿不出任何真憑實據的情況下，泛化國家安全概念，濫用國家力量，對特定中國企業進行各種不光彩的打壓，向世人展示了什麼叫赤裸裸的霸凌行徑。美國國內也有人把美方行為叫做「數字砲艦」政策。但時代不同了，現在的中國有能力採取一切必要措施，堅決維護中國企業的合法正當權益。