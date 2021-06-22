我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖：全美55.9%成人 完全接種疫苗

台增78例本土確診、死亡6例 陳時中：雙北高風險

外媒：繼拜登後 美國商務部將撤TikTok、微信禁令

中國新聞組／北京22日電
美國商務部撤銷針對TikTok和微信禁令。 （路透）
美國商務部撤銷針對TikTok和微信禁令。 （路透）

據英媒報導，美國商務部21日表示，將撤銷去年9月川普政府時期發布的針對中國社交媒體應用抖音海外版TikTok和微信(WeChat)的禁令。

美國總統拜登日前撤銷川普政府對社交媒體應用TikTok和微信的禁令，並計畫頒布一項對外國運營的App審查範圍更加廣泛的行政命令取而代之。

環球網引述路透報導，根據美國商務部最新備忘錄，該行政命令將處理對多個應用軟件的審查申請。備忘錄稱，商務部將在標準決策框架下採取「嚴格的、基於證據的分析，來評估和解決外國運營的應用程序帶來的風險」。

2020年8月6日，時任美國總統川普以所謂TikTok和微信「威脅美國國家安全」為由，對其頒布禁令。9月18日，美國商務部宣布將於20日執行對這兩款應用程序的禁令，包括禁止通過美國在線應用程序商店下載或更新這兩款應用程序等。

對此，微信美國用戶和TikTok分別在舊金山和華盛頓就禁令提起訴訟。之後，舊金山和華盛頓聯邦法院分別叫停了川普政府對這兩款應用程序的禁令。面對法院裁決，川普政府分別提起上訴。

今年2月10日，美國政府叫停對TikTok禁令的訴訟；11日，美國政府又要求聯邦上訴法院暫停針對微信禁令的訴訟。

針對美國政府打壓中國科技企業的行為，外交部發言人華春瑩曾於去年9月表示，美方有關政策和試圖採取的舉措與國家安全沒有任何關係，而是對中國企業的宰割、霸凌和強取豪奪，本質是政府脅迫交易，是對美方一貫標榜的市場經濟原則和公平競爭原則的公然否定。我們敦促美方糾正錯誤，停止無理打壓中國企業。

華春瑩強調，事實上，一段時間以來，美方在拿不出任何真憑實據的情況下，泛化國家安全概念，濫用國家力量，對特定中國企業進行各種不光彩的打壓，向世人展示了什麼叫赤裸裸的霸凌行徑。美國國內也有人把美方行為叫做「數字砲艦」政策。但時代不同了，現在的中國有能力採取一切必要措施，堅決維護中國企業的合法正當權益。

美國 中國 微信

上一則

燕山大學教授李子豐推翻相對論 入選河北科技獎

下一則

美拿「國際孤立」嗆中 趙立堅：赤裸裸訛詐和威脅

延伸閱讀

新書爆：疫情初期 川普想把海外染疫公民送關達納摩灣

新書爆：疫情初期 川普想把海外染疫公民送關達納摩灣
拜登召集財金官員在白宮開會 鮑爾和葉倫將出席

拜登召集財金官員在白宮開會 鮑爾和葉倫將出席
美俄峰會後 專家示警：反壯大中國 讓中取得優勢

美俄峰會後 專家示警：反壯大中國 讓中取得優勢
伊朗新總統萊希：不見拜登 美國有義務解除制裁

伊朗新總統萊希：不見拜登 美國有義務解除制裁

熱門新聞

被謠傳叛逃的中國國安部副部長董經緯。(取材自推特)

破叛逃美國傳聞 中國國安部副部長董經緯現身談反間諜

2021-06-19 18:21

神舟12號載3太空人升空 3個月完成4任務

2021-06-16 21:21
號稱「中國第一股民」的中國證券市場傳奇人物「楊百萬」楊懷定13日離世。（取材自微博）

2萬炒到2000萬 中國第一股民「楊百萬」辭世

2021-06-14 21:11
中國國航6月10日一架從南非約翰尼斯堡飛抵深圳的航班，引爆深圳新一波本土新冠疫情。（取自深圳機場微博官方帳號）

一航班38人確診Delta病毒 深圳防線被擊破

2021-06-21 12:26
全球逾半數比特幣礦工來自中國，但北京政府如今矢言，將嚴厲打擊比特幣挖礦和交易活動。（路透）

真的關了 四川比特幣礦場傳遭集體斷電

2021-06-20 00:23
廣東深圳和廣州的疫情都深受Delta突變株的影響。圖為廣東省廣州市，一名護士正在搬運新冠病毒檢測樣本。(美聯社)

Delta變種病毒來勢洶洶 南非至深圳同航班32人確診

2021-06-16 09:49

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
一航班38人確診Delta病毒 深圳防線被擊破

一航班38人確診Delta病毒 深圳防線被擊破
美國新增病例Delta病毒激增至31% 秋季疫情恐再起

美國新增病例Delta病毒激增至31% 秋季疫情恐再起
白宮釋出5500萬劑疫苗 台灣兩輪均獲分配已完成交付

白宮釋出5500萬劑疫苗 台灣兩輪均獲分配已完成交付
她在家裡拍「成人片」 鄰居按門鈴：拜託降低電視音量

她在家裡拍「成人片」 鄰居按門鈴：拜託降低電視音量
李嘉欣倚富商老公擁愛兒 51歲生日狀態曝光

李嘉欣倚富商老公擁愛兒 51歲生日狀態曝光