美拿「國際孤立」嗆中 趙立堅：赤裸裸訛詐和威脅

白宮國家安全顧問蘇利文稱，若中國不開展新冠病毒溯源調查，將面臨國際社會孤立。中國外交部發言人趙立堅說，美方有關表態是赤裸裸的訛詐。(取材自直新聞)

新冠疫情全球肆虐，中美爭拗除了經貿議題，對於新冠病毒源起更是針鋒相對。白宮國家安全顧問蘇利文 （Jake Sullivan）再次宣稱，如果中國 不進一步開展新冠病毒溯源調查，將面臨國際社會孤立。中國外交部發言人趙立堅表示，美方有關表態是赤裸裸的訛詐和威脅。

中國外交部發言人趙立堅。﹙取材自中國外交部網站)

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美國 之音報導指出，蘇利文接受「周日福克斯新聞」節目採訪時說，美國將繼續強化與盟國及夥伴的合作，直到徹底調查清楚新冠病毒是如何出現的，誰為此負有責任。他強調，目標是給中國一個明確的選擇，要麼以負責的方式允許調查者進入，尋找病毒源頭的「真正」調查，要麼面臨國際社會的孤立。

蘇利文還在CNN有線電視新聞網「國情」說，美國目前不會發出威脅或最後通牒，但中國如果不履行職責，美國將被迫考慮做出回應，並將與盟國和夥伴國家協調一致。他強調，不會只簡單地接受中國說不。

香港文匯報報導，趙立堅21日在外交部例行記者會中稱，疫情發生以來，中方始終著開放透明的態度，與各國分享防控診療經驗。中方兩次接待世衞組織專家來華，同世界衞生組織發布聯合專家組溯源研究報告，為全球溯源工作作出積極貢獻。說中國對溯源調查說「不」是毫無根據的，說中國面臨國際社會孤立更是危言聳聽。

美國國家安全顧問蘇利文促中同意疫情溯源。（路透檔案照片）

趙立堅指出，溯源是科學問題，應由全球科學家合作開展，而不應被任意政治化，這是國際社會絕大多數國家的共識。

趙立堅並表示，蘇利文的相關表態是「赤裸裸的訛詐和威脅」，中國強烈不滿、堅決反對，也絕不接受。趙立堅還稱美國推動的是「政治操弄式」的國際調查。

此外，中國媒體直新聞指出，從解決國內抗疫到針對中國提出新冠溯源，不到五個月的時間，蘇利文在疫情問題上的態度轉變頗大。

中國國際問題研究院美國所助理研究員張騰軍分析稱，蘇利文態度的轉變，是因為拜登政府自認為，現如今其國內抗疫取得一定成效，因此能投入更多的精力來對付中國。

報導指出，從川普到拜登，都把新冠溯源視為政治問題而非公共衛生問題，美國期望通過展現出自己從疫情中「走出來」的姿態，來與「身陷新冠溯源問題的泥沼」的中國，形成鮮明對比，為美國贏得更有利的國際形象。

對於所謂的「孤立中國」的威脅，外交部發言人華春瑩早已表示，「中方的朋友圈實際上是越來越大」，「我們對此一點都不擔心」。