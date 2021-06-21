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維穩迎百年黨慶 北京禁止放飛鴿子、禁用無線電

中國新聞組／北京21日電
中共建黨百周年紀念日臨近，出入北京將採嚴格限制。(路透)
中共建黨百周年紀念日臨近，出入北京將採嚴格限制。(路透)

中共建黨百周年紀念日臨近，繼郵件、鐵路等出入北京將採嚴格限制後，北京市政府發布通告，將對部分區域實施無線電管制，同時，北京首都機場也公告，機場近期將採取更嚴格的安全檢查措施。

人民網報導，北京市政府通告指出，根據「無線電管制規定」(國務院令第579號)，經商中部戰區同意，北京市政府決定在慶祝中國共產黨成立100周年大會期間，對本市部分區域實施無線電管制。

據管制通告，管制時間和區域：7月1日零時至7月1日12時，對以天安門廣場為中心，二環路以內，北二環西直門橋向東沿二環路至東直門北橋以南；東二環東直門北橋向南沿二環路至左安門橋以西；南二環左安門橋向西沿二環路至菜戶營橋以北等區域實施無線電管制。

管制期間，除經無線電管理機構批准、用於服務慶祝中國共產黨成立100周年大會的無線電台（站）外，在管制區域內禁止使用無線對講機、內部無線尋呼台、無線局域網(WLAN)室外基站、無線擴頻室外台(站)、無線傳聲器(無線話筒)等。

另據港媒報導，首都機場昨透過官方微博公告，近期將採取更嚴格的安全檢查措施。公告稱，旅客宜在航班起飛前兩三小時抵達機場辦理登機手續。旅客應盡量減少隨身攜帶行李，禁止託運行李中存放鋰電池、「尿袋」（充電寶）等物品。

中央社報導，中國國家郵政局、公安部、國家安全部18日發布通告表示，自6月21日至建黨百年慶祝活動結束，各地寄遞企業對寄往北京的郵件快件必須經過X光機安檢，並逐一加蓋或黏貼過機安檢標識，安檢標識應當載明安檢單位和安檢省分。

報導指出，自5月下旬起，北京市區內便開始查緝日租套房，由各地派出所派員登門查驗證件，如為境外人士，還需出示暫居證登記等文件，且時隔數周後會再度臨時登門，確認居住人員與前次查驗時相同。

北京日報報導，北京市公安局17日公布，自6月21日凌晨0時至7月1日午夜12時，在北京市內，禁止利用無人機、穿越機等「低慢小」航空器進行體育、娛樂、廣告性飛行活動和施放氣球活動。

公告還要求，在通州區養殖鴿子等鳥類動物，必須圈養並禁止放飛；在其他8個區，則每日清晨6時至下午3時必須進行圈養並禁止放飛。

北京 機場 中國

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