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在G7遭冷遇？日相改口：不對中構築包圍網

中國新聞組／北京21日電
G7剛開完，菅義偉(中)被指對華態度變了。(路透)
G7剛開完，菅義偉(中)被指對華態度變了。(路透)

中國輿論視為「積極追隨美國『抗中』」的日本首相菅義偉，在參加完G7領袖峰會回國後稱，日本應和中國建立穩定的關係，並指不會對中國構築包圍網。中媒分析，菅義偉看似一改以往的「抗中」立場，與G7成員國在對華問題上並未高度一致有關，這使得菅義偉因為「失望」而在對華態度有了暫時性策略上的轉變。

「看看新聞」報導，菅義偉在回到日本後稱「不會構築『對華包圍網』」、「同中國建立穩定的關係很重要」，似乎讓人感覺到菅義偉在「抗中」立場上的轉變。之所以會出現這樣的變化，這與此次G7會議並未滿足菅義偉抱有對華遏制的高期待有關。

報導稱，菅義偉在追隨美國、試圖構建對華「包圍網」方面不遺餘力，在日本的多方公關與美國的支持下，菅義偉自認為此次G7會議能順利通過有關中國議題的提案，事實卻是G7成員國在對華態度上不一，這使得菅義偉的高期待「大打折扣」。

報導並指出，此次G7峰會之行也使菅義偉「不善外交」的弱點暴露無遺。在G7會議上的「遇冷」，讓菅義偉感受到了尷尬，回國後才有「不會構築『對華包圍網』」的發言。

「看看新聞」分析稱，對菅義偉而言，此次「冷遇」可謂是一針「清醒劑」，令其看清楚：日本自認為「西方一員」的理念，尚與現實存在差距。從某種角度來講，對此次G7會議結果的「失望」，促使了菅義偉對華態度有了策略上的轉變。但這只是菅義偉釋放出來的對華態度的試探「信號」，從長遠來看，日本不會放棄聯合美西方遏制中國的既定方針。

菅義偉 G7 中國

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