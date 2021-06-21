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川「礦工」最悲壯時刻？虛擬幣礦場遭集體斷電 網支持

中國新聞組／北京21日電
全球逾半數比特幣礦工來自中國，但北京政府矢言，將嚴厲打擊比特幣挖礦和交易活動。（取材自微博）
全球逾半數比特幣礦工來自中國，但北京政府矢言，將嚴厲打擊比特幣挖礦和交易活動。（取材自微博）

中國政府近來積極打壓虛擬貨幣挖礦現象，中國境內、也是全世界最大比特幣礦場所在地的四川，20日晚間傳出所有比特幣礦場被集體斷電，來不及轉移的礦工遭遇巨大損失。消息一出便登上熱搜，網友們紛紛表示「支持關停」。

快科技報導，業內人士表示，「隨著四川挖礦被清退，區塊鏈歷史上首次迎來礦工最悲壯時刻，這次歷史意義究竟有多深遠，未來才會知道」。

QKL123數據顯示，當前比特幣全網平均算力129.52EH/s，相比歷史最高點197.61EH/s（5月13日）已經跌去34%。

同時據OKLink數據顯示，AntPool、Poolin、Huobi Pool等具有中國背景的排名全球前十的比特幣礦池算力急劇下降，近24小時算力下降幅度分別是21.05%、16.45%、31.19%。

日前網路上就流傳一份四川關停虛擬貨幣挖礦項目的通知，文件顯示各市（州）於6月20日前完成省內26個疑似虛擬貨幣挖礦重點項目的甄別、清理和關停工作，同時要求發電企業立即停止向虛擬貨幣挖礦項目供電，並於6月25日前上報自查、整改情況。此外，各市（州）政府也被要求開展拉網式排查，對發現的挖礦項目立即關停。

港媒報導，四川是中國乃至世界最大的比特幣「礦工」聚集地，大約有800萬千瓦的耗電量（相當於燃燒6萬噸煤）正用於加密貨幣「挖礦」。

加密貨幣「挖礦」一般聚集在火電豐富的新疆、內蒙古，以及水電豐富的雲南、四川、貴州。但由於加密貨幣「挖礦」的耗能問題，尤其是火電，加密貨幣產業面臨清退。此前，加密貨幣「挖礦」活動在2019年已被政府列入「淘汰類產業」。

美國之音報導，此前，中國幾家監管機構5月下旬宣布要防範加密貨幣交易炒作風險。央行同時禁止金融和支付機構用加密貨幣為產品和服務定價，也不得開展與加密貨幣相關的業務。國務院也誓言要打擊比特幣(bitcoin)的挖礦與交易。

不久前，微博一些與加密貨幣有關的帳號被屏蔽，都被註明「違反了法律和規定」。有分析人士表示，中國當局預計採取更多的行動，包括更直接地用刑法來懲罰那些非法加密貨幣活動。

港媒報導，中國央行於2020年5月8日率先推出了法定數字貨幣「央行數字貨幣」（DC/EP），並於今年在深圳、北京、上海等城市測試。本月初，對於最近有關打擊加密貨幣的行動，華爾街日報認為，中國將推出由本人行控制的國家數字貨幣及打擊比特幣，旨在對抗加密貨幣。

另據CNBC日前報導，美國邁阿密市市長蘇亞雷斯（Francis Suarez）表示，邁阿密的大門向中國的比特幣礦工敞開。

虛擬貨幣 中國 比特幣

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