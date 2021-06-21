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1張圖：全美55.8%成人 完全接種疫苗

台新冠確診增75例 三級以來首降百位以下

CNN報導中國打疫苗速度 被轟「通中」

中國新聞組／北京21日電
CNN一則中國疫苗接種量將破10億劑次並驚嘆「中國速度」的報導，引來部分人士及網民群嘲「通中」。（取材自環球網）
CNN一則中國疫苗接種量將破10億劑次並驚嘆「中國速度」的報導，引來部分人士及網民群嘲「通中」。（取材自環球網）

CNN（美國有線電視新聞網）當地時間18日一則中國疫苗接種量將破10億劑次並驚嘆「中國速度」的報導，引來部分人士及網民群嘲「通中」。環球時報報導，美國一些人因此指責CNN變成了為中國做宣傳的「中國新聞網（China News Network）」；也有網民不以為然替CNN反駁：「這叫『新聞』，繼續你的酸葡萄（心態）。」

CNN18日發表題為「中國即將注射第10億劑次新冠疫苗。是的，你沒看錯」報導稱，截至16日，中國已報告接種新冠疫苗超過9.45億劑次，是美國新冠疫苗接種量的三倍，幾乎佔全球（總接種量）25億劑次的40%。而未來幾天之內，中國報告的接種量將達到驚人的10億劑次，其規模和速度是世界上任何其他國家無法比擬。

環時報導稱，CNN在報導中也沒忘「添油加醋」，比如指責中國懲罰措施以及「疫苗接種率在地域方面分布不均」等。但仍引來美國媒體人及網民的攻擊，稱CNN（Cable News Network）」成了「中國新聞網（China News Network）」，為「中國共產黨做宣傳」。

環時引述美國新聞分析師和專欄作家尼古拉斯·豐達卡羅諷刺「中國新聞網在為中國共產黨大肆宣傳。」華盛頓評論家貝克特·亞當斯稱「鑑於這些數據來自中國國家衛健委，我完全相信它，我真的相信它。」美國福克斯新聞網解讀亞當斯意在諷刺中國報告的疫苗接種數量不真實。

網民也紛紛批評CNN不該「把中國共產黨的談話要點當作新聞」，嘲諷「CNN：向我們的中國前輩鞠躬致敬！」。也有網民不滿這些批評，留言「的確，即使是事實，任何親華的事也都成了宣傳。享受你的『酸葡萄』（心態）」、「他們（中國）領先一步，不是嗎？」、「這叫新聞，你個白痴。（CNN）只是在陳述事實。」

環時並引述福克斯新聞網稱，這不是CNN第一次被指責為中國做宣傳。2020年4月， CNN轉發環時一篇文章指當美國已有四艘航母出現感染病例，中國海軍艦隊卻前往太平洋，這表明解放軍在控制疫情方面比美國海軍做得更好。共和黨籍聯邦參議員喬什·霍利在推特上指責CNN「竟然將中國共產黨的宣傳作為新聞發布」。

中國 美國 疫苗

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