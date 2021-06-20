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中國安高官叛逃美？董經緯現身闢謠 美專家：仍未解惑

中國新聞組／北京20日電

中國媒體18日報導指國家安全部副部長董經緯當天上午主持了反間諜座談會，被外界解讀這形同在高調破除日前海外盛傳董經緯已叛逃美國的謠言。美媒引述專家認為，中共捉內鬼原本就從不手軟，董經緯被闢謠的時間點與方式「很有意思」；這是中共在百年黨慶前夕所做的維穩動作，但仍有惑未解。

中央社日前報導稱，推特盛傳董經緯於2月中旬帶著女兒董揚從香港飛往美國叛逃。不過中央政法委微信公眾號「長安劍」18日下午發文指董經緯18日上午主持了「反間諜安全防範工作規定」座談會，會中提出針對當前境外間諜情報機關和各種敵對勢力對中國「滲透竊密活動明顯加劇」，要深入展開「反奸防諜」工作。

自由亞洲電台報導，「長安劍」主動公布上述消息，看似八股、平淡無奇，但這等於讓海外日前盛傳董經緯攜女董揚叛逃的謠言不攻自破。

報導引述美國前外交官包明德（Matthew James Brazil）表示，中國官方選擇以這種方式、在這個時間點試圖破除海外盛傳的謠言「很有意思」，卻仍有惑未解。「如果我是中方（負責傳達這個消息）的人，我會附上董經緯的照片，我還會附上董經緯女兒董揚的聲明，傳言是他們父女倆叛逃美國。在我看來，他們需要更好的公關人員。」包明德說。

報導並引述總部位於巴黎的情報在線（Intelligence Online）網站介紹，董經緯和中共總書記習近平「關係密切」，曾任河北省國家安全廳廳長，而當地培養了許多負責習近平維安的人員。

報導稱，在中共建黨百年前夕，維護政治上的穩定是中共黨內的重中之重，此時傳出和習近平關係密切的國家安全官員叛逃，美國紐約城市大學政治學教授夏明認為，這凸顯中國精英層沒有安全感。

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