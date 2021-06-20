中國安高官叛逃美？董經緯現身闢謠 美專家：仍未解惑

中國 媒體18日報導指國家安全部副部長董經緯當天上午主持了反間諜座談會，被外界解讀這形同在高調破除日前海外盛傳董經緯已叛逃美國 的謠言。美媒引述專家認為，中共 捉內鬼原本就從不手軟，董經緯被闢謠的時間點與方式「很有意思」；這是中共在百年黨慶前夕所做的維穩動作，但仍有惑未解。

中央社日前報導稱，推特盛傳董經緯於2月中旬帶著女兒董揚從香港飛往美國叛逃。不過中央政法委微信公眾號「長安劍」18日下午發文指董經緯18日上午主持了「反間諜安全防範工作規定」座談會，會中提出針對當前境外間諜情報機關和各種敵對勢力對中國「滲透竊密活動明顯加劇」，要深入展開「反奸防諜」工作。

自由亞洲電台報導，「長安劍」主動公布上述消息，看似八股、平淡無奇，但這等於讓海外日前盛傳董經緯攜女董揚叛逃的謠言不攻自破。

報導引述美國前外交官包明德（Matthew James Brazil）表示，中國官方選擇以這種方式、在這個時間點試圖破除海外盛傳的謠言「很有意思」，卻仍有惑未解。「如果我是中方（負責傳達這個消息）的人，我會附上董經緯的照片，我還會附上董經緯女兒董揚的聲明，傳言是他們父女倆叛逃美國。在我看來，他們需要更好的公關人員。」包明德說。

報導並引述總部位於巴黎的情報在線（Intelligence Online）網站介紹，董經緯和中共總書記習近平「關係密切」，曾任河北省國家安全廳廳長，而當地培養了許多負責習近平維安的人員。

報導稱，在中共建黨百年前夕，維護政治上的穩定是中共黨內的重中之重，此時傳出和習近平關係密切的國家安全官員叛逃，美國紐約城市大學政治學教授夏明認為，這凸顯中國精英層沒有安全感。