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中澳關係再惡化…葡萄酒被中徵高額關稅 澳告上WTO

中國新聞組／北京20日電
中國對原產澳洲的進口葡萄酒開徵高額反傾銷稅，澳洲決向WTO提起訴訟。(美聯社)
中國對原產澳洲的進口葡萄酒開徵高額反傾銷稅，澳洲決向WTO提起訴訟。(美聯社)

中澳關係面臨進一步惡化，澳洲貿易部長周六宣布，已經決定就中國對澳產葡萄酒徵收高額關稅的做法在世界貿易組織（WTO）提起訴訟。不過相關訴訟程序可能需要數年時間。

德國之聲中文網引述法新社報導，澳洲政府在聲明中強調，該決定是為了「捍衛澳洲釀酒業的利益」，符合坎培拉「支持以規則為基礎的貿易體系」的精神。

不過，該聲明也補充道：「澳洲始終對與中方直接接觸以解決爭端持開放態度」。

法新社指出，此舉是澳洲與其最大貿易夥伴中國之間爭端的又一次升級。此前，澳總理莫里森曾多次警告，他的政府將會對試圖採取「經濟脅迫」的國家作出回應。

去年11月，中國對澳洲葡萄酒實施高達218%的懲罰性關稅，理由是相關產品以補貼價格「傾銷」進入中國市場。對澳洲葡萄酒產業來說，這是一記沉重的打擊，因為中國是其最大的海外市場。據澳洲葡萄酒管理局的數據，去年12月至今年3月期間，澳洲對華葡萄酒出口同比下降96%。

澳洲貿易部長特漢在新聞發布會上表示，中國政府的做法嚴重傷害了澳洲葡萄酒產業。「我們很樂意（和中方一起）坐下來商討解決爭端的方案」，但是至今採取的一些較低層級接觸都未能取得進展。

特漢承認，在世貿組織內提起訴訟將是一項艱難的程序，估計需要兩年到四年的時間才能有所決議。

此外，自由亞洲電台報導，中國試圖透過公開一份文件以壓制澳對中國的批評聲音，但澳洲總理莫里森卻憑著這份文件，幫助他成功爭取國際社會重視中國威脅印太地區的問題。

「雪梨晨鋒報」和墨爾本「世紀報」報導，指莫里森近日出訪歐洲並且出席七大工業國集團（G7）峰會，成功爭取歐美多國關注中國威脅印太地區安全，以及澳洲遭受中國經濟脅迫的問題。

報導指莫里森在G7峰會取得成果，得歸功於他隨身帶著一份中國抨擊澳洲政府的文件。此前，一名不具名的中國官員接受澳媒專訪，向記者提供一份來自中國駐澳大使館的檔案，列舉14項澳政府惹怒中國的「反中」行為。

在G7峰會中，莫里森向與會各國展示並談論這份文件。莫里森會後向記者表示，沒有任何一個國家會容忍有人如此對待他們的國家。

報導提到，法國總統馬克宏本來主張北大西洋公約組織免介入中國問題，但他在與莫里森會面後，卻向媒體表示，法國支持身處於脅迫「前線」的澳洲，並且「嚴正反對任何公然違反國際法、向澳洲施加的經濟脅迫措施。」

澳洲 中國 G7

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