50國 vs 34國 美媒：中國在這些國家的影響力超過美國

一份報告顯示，中國成為撒哈拉以南非洲大部分地區和東南亞的主導力量，正在北半球趕上美國。圖為美中阿拉斯加會談。(美聯社)

環球時報引述美國 Axios新聞網指出，一份報告顯示，現在，中國 成為撒哈拉以南非洲大部分地區和東南亞 的主導力量，正在北半球趕上美國。

據報導，這是丹佛大學和美國智庫大西洋理事會最新發布的研究報告得出的結論。該報告試圖衡量國家之間的影響力，在這樣做的過程中該報告為中國的崛起描繪了一幅生動的畫面。

報告的作者研究了兩個國家間的貿易、安全和外交關係等可以量化的因素，比如交易商品的價值、提供的援助和轉運的武器等，然後觀察一個國家對另一個國家的依賴程度。他們觀察到過去30年裡的一個清晰趨勢：美國的全球影響力停滯不前，歐洲的影響力已經減弱，而中國的影響力則迅速擴大。

具體來看，即使在2000年時，中國還只是在一小部分國家擁有最強的影響力，比如伊朗、緬甸和蘇丹等國。但在21世紀初期，中國的影響力隨著經濟擴張而急劇上升。

報導引述該報告的作者之一喬納森·莫耶說：「現在一個國家的影響力在國際體系中的運作方式並不常常主要集中在軍事影響力上，儘管軍事影響力仍然很重要。」中國在全球貿易中發揮的中心作用產生了巨大的影響力。

該報告共同作者馬修·巴羅斯說，美國轉向保護主義正使其變得不如中國有競爭力，「美國退出了重要的地區貿易協議，從根本上使天平向中國傾斜。」

根據該報告，目前美國在大約50個國家仍然是最有影響力的大國，包括幾乎所有的拉美國家和印度、日本、沙特、澳洲等經濟重量級國家，而中國在34個國家是最有影響力的大國。

該報告提到，目前在東南亞，美國和中國在好幾個國家的影響力不相上下，這些國家包括印尼、馬來西亞、泰國和越南。