我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台染疫亡增11例、確診增107例 陳時中：6成解隔離

94歲金山華裔婆婆遭刺傷 影像曝光 無人及時伸援手

美國加速從中東撤軍 只為專心對付中俄

編譯李京倫／綜合報導
美軍將加速從沙烏地阿拉伯撤出愛國者飛彈防禦系統。（美聯社）
美軍將加速從沙烏地阿拉伯撤出愛國者飛彈防禦系統。（美聯社）

華爾街日報19日報導，美國拜登政府正加速從中東撤軍，以集中力量應對俄羅斯和中國的挑戰。

官員透露，美國國防部正從包括伊拉克、科威特、約旦及沙烏地阿拉伯等地撤走約八個愛國者飛彈連，另從沙國撤走一個薩德飛彈防禦系統，此外，派駐中東的美軍戰機中隊也會減少。美國國防部長奧斯丁已於6月2日致電沙國王儲穆罕默德，告知相關調動決定。

一個愛國者飛彈連有官兵和民間技術人員數百人，以便操作與維護。五角大廈發言人麥納蒂表示，有些單位會重新部署到其他國家，有些則運返美國維修，但她未說這些單位將移防何處。

這批反飛彈系統未必會轉移到印太地區，但即便送回美國本土保養，也能減少操作人力，讓美軍更有餘裕應對其他地區。

曾任美國國防部負責國際安全事務的代理助理部長、現任華盛頓近東政策研究所研究員的惠爾巴格說，中東和其他地區的大環境變了，「考慮到沙國已提高防禦力，美國也想用外交手段化解與伊朗的緊張關係，美國做出這個決定不難理解」。

美方官員說，中俄可能會趁美國撤軍，進一步在中東擴展軍事和經濟影響力，但中俄無法取代美國在中東的地位，因為美國仍與中東國家進行軍售、安全合作、共同軍演等活動，並維持地面部隊駐紮。

美國在2020年1月伊朗向伊拉克西部的美軍基地發射飛彈後將愛國者飛彈移防當地。伊朗當時是為報復美軍以無人機狙殺他們最重要的軍方將領蘇雷曼尼而發動攻擊。另外美軍於2019年9月因沙國的煉油設施遭伊朗無人機攻擊，在沙國部署愛國者飛彈和薩德。

由伊朗撐腰的民兵被控最近幾周於巴格達和伊拉克北部發動連串無人機攻擊，在伊拉克仍對美軍與盟國部隊構成威脅，沙國今年遭攻擊的次數也破百。

但是白宮官員表示，一些從阿富汗撤離的人員與裝備會調到中東，因應當地的威脅。

這是美國今年第二度從中東撤離愛國者飛彈連。今年春天，美軍從沙國撤走至少三個愛國者飛彈連，當時就考慮薩德也要撤。

美國 伊朗 國防部

上一則

50國 vs 34國 美媒：中國在這些國家的影響力超過美國

延伸閱讀

伊朗大選保守派勝出 分析：向俄中靠攏繼續反美

伊朗大選保守派勝出 分析：向俄中靠攏繼續反美
美贈台250萬劑疫苗「無附帶條件」 資深官員：中阻台買疫苗應譴責

美贈台250萬劑疫苗「無附帶條件」 資深官員：中阻台買疫苗應譴責
巴西新冠死亡突破50萬例 全球第2高 僅次於美國

巴西新冠死亡突破50萬例 全球第2高 僅次於美國
美國贈台疫苗 學者：限縮北京趁疫對台操作空間

美國贈台疫苗 學者：限縮北京趁疫對台操作空間

熱門新聞

超大蟻穴裡挖出一對蟻王、蟻后，蟻后體長5厘米。（視頻截圖）

湖北60多年超大蟻穴挖出 蟻后體長5公分

2021-06-12 10:00

神舟12號載3太空人升空 3個月完成4任務

2021-06-16 21:21
號稱「中國第一股民」的中國證券市場傳奇人物「楊百萬」楊懷定13日離世。（取材自微博）

2萬炒到2000萬 中國第一股民「楊百萬」辭世

2021-06-14 21:11
廣東深圳和廣州的疫情都深受Delta突變株的影響。圖為廣東省廣州市，一名護士正在搬運新冠病毒檢測樣本。(美聯社)

Delta變種病毒來勢洶洶 南非至深圳同航班32人確診

2021-06-16 09:49
莫文蔚在新歌MV中穿D&G2021新裝，挨轟辱華。（圖：莫家寶貝工作室提供）

莫文蔚穿D&G 遭網友轟滾出中國 發文道歉MV全下架

2021-06-13 11:58
被謠傳叛逃的中國國安部副部長董經緯。(取材自推特)

破叛逃美國傳聞 中國國安部副部長董經緯現身談反間諜

2021-06-19 18:21

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
隱藏密室？意外發現房子多一扇窗 他敲窗還被回應…

隱藏密室？意外發現房子多一扇窗 他敲窗還被回應…
第3針疫苗測試 他輝瑞混打莫德納「肩膀像被重拳打」

第3針疫苗測試 他輝瑞混打莫德納「肩膀像被重拳打」
美250萬劑疫苗20日抵台 蔡英文：美國是真朋友

美250萬劑疫苗20日抵台 蔡英文：美國是真朋友
舊金山最貴豪宅 4350萬元成交 無敵美景價創新高

舊金山最貴豪宅 4350萬元成交 無敵美景價創新高
都是疫苗的功勞 美連鎖藥局搶賺「疫外之財」

都是疫苗的功勞 美連鎖藥局搶賺「疫外之財」