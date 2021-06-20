美國加速從中東撤軍 只為專心對付中俄

美軍將加速從沙烏地阿拉伯撤出愛國者飛彈防禦系統。（美聯社）

華爾街日報19日報導，美國 拜登政府正加速從中東撤軍，以集中力量應對俄羅斯和中國的挑戰。

官員透露，美國國防部 正從包括伊拉克、科威特、約旦及沙烏地阿拉伯等地撤走約八個愛國者飛彈連，另從沙國撤走一個薩德飛彈防禦系統，此外，派駐中東的美軍戰機中隊也會減少。美國國防部長奧斯丁已於6月2日致電沙國王儲穆罕默德，告知相關調動決定。

一個愛國者飛彈連有官兵和民間技術人員數百人，以便操作與維護。五角大廈發言人麥納蒂表示，有些單位會重新部署到其他國家，有些則運返美國維修，但她未說這些單位將移防何處。

這批反飛彈系統未必會轉移到印太地區，但即便送回美國本土保養，也能減少操作人力，讓美軍更有餘裕應對其他地區。

曾任美國國防部負責國際安全事務的代理助理部長、現任華盛頓近東政策研究所研究員的惠爾巴格說，中東和其他地區的大環境變了，「考慮到沙國已提高防禦力，美國也想用外交手段化解與伊朗 的緊張關係，美國做出這個決定不難理解」。

美方官員說，中俄可能會趁美國撤軍，進一步在中東擴展軍事和經濟影響力，但中俄無法取代美國在中東的地位，因為美國仍與中東國家進行軍售、安全合作、共同軍演等活動，並維持地面部隊駐紮。

美國在2020年1月伊朗向伊拉克西部的美軍基地發射飛彈後將愛國者飛彈移防當地。伊朗當時是為報復美軍以無人機狙殺他們最重要的軍方將領蘇雷曼尼而發動攻擊。另外美軍於2019年9月因沙國的煉油設施遭伊朗無人機攻擊，在沙國部署愛國者飛彈和薩德。

由伊朗撐腰的民兵被控最近幾周於巴格達和伊拉克北部發動連串無人機攻擊，在伊拉克仍對美軍與盟國部隊構成威脅，沙國今年遭攻擊的次數也破百。

但是白宮官員表示，一些從阿富汗撤離的人員與裝備會調到中東，因應當地的威脅。

這是美國今年第二度從中東撤離愛國者飛彈連。今年春天，美軍從沙國撤走至少三個愛國者飛彈連，當時就考慮薩德也要撤。