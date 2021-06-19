美示警「安全隱憂」 華海太平洋島國電纜競標被擋下

華為海洋海纜業務更名華海通信並啟用全新企業標識。（取材自官網）

路透報導，世界銀行牽頭的鋪設敏感海底通信電纜計畫，未能選出合同承包商，因與該項目有關的三個太平洋島國政府聽取了美國 的警告，稱參與投標的中國 華海通信技術有限公司將對這項計畫構成安全威脅，世界銀行因此未向華海通信批出合約，目前這項程序已經結束。

路透引述報兩名消息人士指出，這項名為「東密克羅尼西亞電纜計畫」價值7260萬美元，旨在通過建造比衛星具有更大數據容量的海底基礎設施，改善諾魯、基里巴斯和密克羅尼西亞聯邦等島國的通信。

消息人士稱，華海通信參與這項計畫的投標，且給出的競標價格比芬蘭諾基亞旗下阿爾卡特海底網絡公司（ASN）和日本電氣（NEC）等競爭對手的競標價低20%以上。華海通信前身為華為 海洋網絡有限公司，多數股權由上海上市的亨通光電持有。

消息人士說，由於華海通信的投標在相關島國內部引發安全擔憂，使這項計畫陷入僵局。該計畫連接一條通往關島的敏感電纜，加劇這些安全擔憂，而關島是美國屬地，擁有大量軍事設施。「鑑於沒有切實可行的辦法將華為排除在競標之外，所有三份投標都被視為不合規」，其中一名消息人士稱。

該消息人士稱，以競標條款看，華海通信在競標中處於有利地位，促使那些對中國參與持謹慎態度的人尋找恰當的解決方案以終止投標。

參與該計畫的三個島國位列投標評估委員會。美國之音報導稱，這三個太平洋島國政府此前聽取美國發出的中國公司參與這一計畫構成安全威脅的警告。在去年的招標過程中，華盛頓在發給密克羅尼西亞聯邦的外交照會中稱，密克羅尼西亞聯邦與美國有軍事防禦安排，而中國的公司構成安全威脅，因為它們被要求與北京的情報和安全部門合作。當時中國否認了這一說法。

對此，路透引述世界銀行表示，正在與相關各國政府合作，制定下一步計畫，並稱「由於投標文件中的要求未獲響應，這個程序已經結束，而且沒有結果。」

報導引述中國外交部一名發言人對此回應稱，各方應提供非歧視性的商業環境，讓包括中國在內的各國企業能夠參與其中，並強調「中國企業在網絡安全問題上的紀錄一直非常優秀」。參與該計畫的亞洲開發銀行（ADB）、華海通信及其母公司亨通光電尚未回應此事。

另對於美國聯邦通信委員會（FCC）再將華為、中興通訊、海能達通信、海康威視和浙江大華技術等5家中企列入黑名單。中國外交部發言人趙立堅昨天痛批美國打壓中方企業，是赤裸裸的經濟和科技霸凌，中方將繼續支持相關企業依法維護自己的正當權益。