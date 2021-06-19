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殲20戰機列裝空軍部隊 官媒罕見曝光飛行畫面

中國新聞組／北京19日電
殲20已相繼列裝空軍多支部隊，而央視也公開殲20飛行畫面。(取材自央視)
殲20已相繼列裝空軍多支部隊，而央視也公開殲20飛行畫面。(取材自央視)

中國人民解放軍空軍18日公布，國產新一代殲20隱形戰機，已相繼列裝空軍多支部隊，而官方媒體同日亦罕有公開殲20戰機的飛行畫面，公開片段分別見到殲20升空、飛行時的側身畫面。

「央視軍事」報導，殲20和殲16、殲10等多型戰機，18日上午在黑龍江省牡丹江市的空軍第一所航空學校東北老航校舊址上空飛行。有軍事迷發現，該批殲20戰機的尾部主要安裝了國產引擎。

報導指出，該批殲20戰機來自被中央軍委授予榮譽稱號的空軍航空兵某旅「強軍先鋒飛行大隊」，是繼東部戰區的「王海飛行大隊」後，第二支換裝殲20戰機的空軍作戰部隊。

「強軍先鋒飛行大隊」是空軍首批組建、首支參戰、首獲勝績的英雄飛行大隊。所在部隊位於北部戰區，其前身在抗美援朝空戰和國土防空作戰中屢立戰功，開創新中國空戰史上多個首次。

殲20飛行員石運佳表示，「我們部隊是黨締造的第一支空中作戰力量」。老一輩飛行員在飛行僅幾十個小時的情況下，就飛向戰場，以「空中拚刺刀」精神打出國威軍威。

殲20不斷列裝空軍英雄部隊透露哪些信號？據文匯報報導，空軍軍事專家王明志認為，這向外發布三方面重要信號：一是英雄部隊一定要發揮尖刀的作用，打出了國威軍威；二是要用最好的飛機來武裝人民空軍的英雄部隊，再創輝煌奠定重要基礎；三是人民空軍新時代的發展，先進的飛機今後將大量地更多地裝備空軍更多的部隊。

殲20已相繼列裝空軍多支部隊，而央視也公開殲20飛行畫面。(取材自央視)
殲20已相繼列裝空軍多支部隊，而央視也公開殲20飛行畫面。(取材自央視)

中國 解放軍

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