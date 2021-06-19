拉攏盟友封鎖中國App 美國捨「大棒」換上「胡蘿蔔」

字節跳動旗下的TikTok（抖音）在美可能將面臨更嚴格的資訊審查。（新華社資料照片）

美國 總統拜登日前廢除川普對TikTok和WeChat的行政令，並發新命令採取更嚴格措施，中國App 可能會收到傳票或禁令；美國官員已開始鼓動盟友採取類似做法。對此，中國商務部回應希望美方公平公正地對待中國企業，避免將經貿問題政治化。

路透報導，知情人士稱，拜登簽署有關保護美國人敏感數據的行政令，將迫使一些希望留在美國市場的中國App，採取更嚴格措施保護私人信息。其目的，是防止中國和俄羅斯等外國對手獲得大量個人和商業專有信息。

報導並透露拜登政府對該行政命令的實施細節，其中包括尋求其他國家的支持。一名消息人士稱，美國官員已經開始鼓動盟友採取類似做法，希望合作國家能在「應該被封禁的App」上達成共識。

報導提到，WeChat和TikTok可能會受到審查。考慮到中美之間的緊張關係、美國人使用的中國App數量等因素，來自中國的App最有可能成為美國商務部的目標。一名消息人士稱，在川普任期最後幾個月被盯上的WeChat、TikTok和另外8款App，都符合受到拜登團隊審查的條件。

而在更廣泛的製裁下，與伊朗或委內瑞拉等美國其他對手有關的App已經被屏蔽。

另據華爾街日報報導，美國國會正醞釀一項法案，允許美國直接對其他國家提供金援，換取對方不選購華為等中國廠商的電信設備。同時，美國政府也準備出台一項培訓計畫，為外國政商要人提供諮詢，說服對方不選購華為。

德國之聲指出，美國過去幾年阻止其他國家使用華為電信設備主要靠「大棒政策」，即警告盟國一旦使用來自中國廠商的電信設備，就會凍結在情報、軍事等領域的合作。這種強硬施壓的手段並不對所有盟國都有效。比如德國，就堅持拒絕徹底排除華為。

現在，美國開始採用「胡蘿蔔政策」，試圖至少消解掉華為設備的「價廉優勢」。報導指出，美國國會的多名跨黨派議員正在支持上個月出爐的一項法案，該法案將允許中歐和東歐國家也接受美國的對外援助，專門用於購買非中國的電信設備。