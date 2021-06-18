中國攻關第三代半導體 習近平欽點劉鶴領軍

中國國務院副總理劉鶴。（新華社）

彭博資訊報導，中國 國家主席習近平為了推動中國晶片 自給自足，已委任國務院副總理劉鶴領導一項關鍵計畫，以協助中國晶片製造業者克服美國 制裁的影響。

報導說，知情人士透露，負責主管經濟事務的劉鶴已被委予新的重任，即領導所謂第三代晶片的研發和製造計畫，包括擬定一系列相關金融和政策扶植措施。劉鶴的職責範圍橫跨貿易、金融和科技領域，他也是負責和美國貿易代表談判的主要官員。

第三代半導體是個新興領域，不是仰賴傳統的矽，而是更先進的材料和設備，目前尚無企業或國家占據主導地位，這讓北京方面有絕佳的機會，能繞過美國及其盟國對中國晶片產業設下的障礙。報導稱，中國政府已為該計畫準備了約1兆美元的資金。

根據中國政府一份聲明，劉鶴在今年5月已召開科技任務工作小組會議，討論發展下一代半導體技術的方法。69歲的劉鶴從2018年來即領導中國的科技改革任務小組，一名消息人士透露，劉鶴目前正監督一系列計畫，可能讓傳統的半導體製造出現突破，包括發展中國自家的晶片設計軟體和極紫外光（EUV）微影設備。

此前，在川普執政時期推出的制裁措施，已大幅打擊華為的智慧手機業務，並將損害華為海思、中芯國際等晶片生產商長期以來向更先進晶片製造技術進軍的努力，威脅到中國科技產業的雄心。

研究公司ICwise的首席分析師顧文軍表示，中國現在是全球最大晶片消費國，所以供應鏈安全是重中之重，任何一個國家都不可能控制整條供應鏈，但是舉國之力絕對比單家公司要強。

中國國新辦和工信部未回覆彭博資訊尋求評論的請求。