合組對中國包圍網？日相菅義偉表態：我不會…

日本 首相菅義偉17日表示，與中國 建立穩定關係十分重要。另外，被問到日前七大工業國集團（G7）峰會是否有討論要組成「對中包圍網」時，菅義偉表示「我不會組成對中包圍網」。而日本防衛大臣岸信夫則呼籲歐洲加強與日本合作，共同應對「軍力迅速擴張，而且戰略意圖不明」的中國。

產經新聞報導，菅義偉在17日的記者會上談到日本與中國的關係時表示，「中國是鄰國，非常重要，和該國建立穩定關係是很重要的事」。他並表示，「確實傳達出該說的話也很重要」。

美國之音報導，岸信夫17日透過視頻向歐洲議會安全與防衛小組委員會發表演說時表示，「中國正在非常迅速地擴充其軍事能力，而我們並不知道中國的意圖是什麼。」岸信夫表示，「我們對此嚴重關切」。岸信夫說，中國的導彈系統、國防預算高達日本的四倍，以及中國對南中國海島礁的軍事化「值得警惕觀察」

歐盟 預定在9月制定其印度-太平洋戰略，因此歐洲議會邀請岸信夫就印太事務發表演說，這也是日本防衛大臣首次向歐洲議會發表演說。岸信夫表示，「我們熱切希望（歐盟的印太戰略）能傳遞一個強大的信息，確保歐盟及其成員國對印太地區堅定的承諾。」他還希望歐盟成員國在印太地區「明顯增加軍事存在」。

岸信夫表示，日本反對中國試圖單方面以武力改變東中國海和南中國海的現狀。中國目前在東中國海與日本有領土主權爭議，在南中國海與多個東南亞國家也有領土主權爭議。

岸信夫強調，南中國海的安全對歐洲國家也至關重要，因為三分之一的世界貿易以及歐洲國家40%的對外貿易都要航經南中國海。岸信夫並譴責中國於今年2月1日生效的「海警法」，因為該法授權中國海警船對北京認為是非法進入其海域的外國船隻動用武力。