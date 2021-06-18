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美中脫鉤？路透：葉倫憂許多盟友不願放棄在華生意

中國新聞組／北京18日電

觀察者網引述路透、香港南華早報的報導指出，美國財政部長葉倫宣稱美國需要遏制中國的「惡性收購」，限制美企對一些中企的投資，以保護國家安全。路透解讀稱，葉倫是在表示美國預計會在某些領域與中國脫鉤。不過，她對中美在技術領域脫鉤表示擔憂，並稱美國的許多盟友並不願意（reluctant）大幅減少在中國的商業活動。

報導指出，葉倫16日參加美國國會參議院財政委員會的線上聽證會，葉倫稱「中國是我們最嚴峻的競爭對手，對於我們的安全和民主價值觀構成挑戰。我們正研究必須採取的各種手段，以糾正那些損害我們國家安全和更廣泛經濟利益的行為。」

但葉倫同時表示，對於中美之間完全在技術領域脫鉤感到擔憂；葉倫指出，美國在歐洲地區的許多盟友將不會願意完全切斷在華商業活動。「我有點擔心技術領域的完全脫鉤，擔心出現一個脫鉤的全球體系。對於不與中國做生意，我們的許多盟友非常不情願，這是一個困難的問題。」

葉倫還說：「如果我們的政策在處理這一問題時顯得過於寬泛，我們就可能失去擁有全球一體化技術系統所帶來的的好處。在這種技術系統中，一個國家的進步會使得世界各國受益。」

南華早報分析指出，葉倫所領導的美國財政部，如今不僅在審查中國在美併購交易方面占據主導地位，同時還獲得了新的授權，可以對被認定是所謂「中國軍工複合體公司」的企業加以限制，以阻止美國資本與這些公司產生聯繫。

報導引述華盛頓郵報指出，美國參議院通過的法案條文已明確將中國定義為美國外交政策中「最大的地緣政治和地緣經濟挑戰」，還承諾會追加150億美元以「打擊中國的影響力」。

另據央視新聞報導，中國商務部17日舉行的例行新聞發布會上，新聞發言人高峰表示，中國今年吸收外資實現較快增長。數據顯示，中國前5月實際使用外資金額4810億元人民幣，同比增長35.4%，較2019年同期增長30.3%。高峰指出，包括歐洲企業在內的各國投資者用實際行動說明，中國仍然是全球外商投資的重要目的地。

中國 美國 葉倫

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