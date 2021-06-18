美俄峰會 中媒：拜登7次提到中國…挑撥中俄關係

中國媒體稱美俄峰會中美國總統拜登明顯企圖挑撥中俄關係。圖為中國國家主席習近平（右）與俄羅斯總統普亭（左）。（路透）

美國總統拜登 與俄羅斯 總統普亭在瑞士舉行的美俄領袖峰會，引來中國 官媒及多家媒體關注，報導引述專家分析稱，拜登在會中七次提到中國，其中「俄羅斯正受到中國『擠壓』」等發言，明顯企圖挑撥中俄關係。專家認為，俄美關係儘管在發生著非常重要的變化，但中國對中俄關係也要有自信，不要受此影響。

拜登與普亭約4小時的領袖峰會結束後，雙方都宣稱進行建設性的對話。中國新聞周刊報導，拜登在會中總計有七次提到中國；拜登並稱，他對普亭闡述中國崛起對俄羅斯的威脅，「不管是對美國還是對俄羅斯，陷入新冷戰不符合任何人的利益。」

觀察者網報導形容，拜登在會晤結束後接受媒體訪問時提到俄羅斯與中美的關係，「言語中帶著傲慢，更試圖挑撥中俄關係，聲稱俄羅斯正受到中國『擠壓』」，並引述拜登對普亭所說「你和中國有幾千英里的邊界，中國正在前進…決心成為世界上最強大的經濟體、擁有世界上最強大的軍事力量。而你（俄羅斯）的經濟正在掙扎，你需要以一種更積極的方式讓它發展起來。」是拜登試圖將中國描述成俄羅斯的「威脅」。

報導稱，普亭面對拜登試圖挑撥中俄關，給出截然不同的回答：「我們不認為中國對於我們是威脅，它是一個友好的國家，它不像美國那樣宣布我們為敵人。」並指中俄關係的性質和水平決定了俄羅斯不會提防中國的發展。

對於「拜登在會中全力讓俄羅斯遠離中國」的觀點，官媒環球時報引用俄羅斯財經大學副教授克魯塔科夫表示：「我認為，將中國與俄羅斯分開是不可能的。兩國清楚意識到美國的威脅。中俄合作對雙方都有利。」俄羅斯科學院世界經濟和國際關係研究所專家洛馬諾夫也認為，美國讓俄羅斯遠離中國的戰略在可預見的未來幾乎不可能出現。

報導並引述中國社科院俄羅斯東歐中亞研究所研究員吳恩遠說，這次峰會與36年前的美俄日內瓦峰會是很不一樣的，當年是蘇聯領導人戈巴契夫主動向美國靠攏，而這次的峰會和1985年當時有一個很大的不同：普亭並不是戈巴契夫。

看看新聞報導，復旦大學國際問題研究院副院長馮玉軍認為，僅憑一次首腦會議，俄美關係並不能實現根本性好轉。俄美關係儘管在發生著非常重要的變化，但是中國也要有自信，中俄關係它是有著非常強大的內生性的動力的，兩國經濟上的互補，4000多公里的漫長邊界，確定了中俄關係只能搞好，不能搞壞。