中國宇航員入住「天宮」 美歐俄同賀 期待新科學發現

美國航空航天局局長納爾遜17日祝賀中國首批宇航員入住「天宮」空間站取得成功。(取材自界面新聞)

美國航空航天局局長納爾遜17日祝賀中國 首批宇航員入住「天宮」空間站取得成功，他表示，期待中國宇航員有新的科學發現。

界面新聞報導，美國國家航空航天局（NASA）17日在官網上發表聲明，以局長納爾遜的名義，祝賀中國成功將航天員送入空間站。

納爾遜在聲明中表示，「祝賀中國成功將航天員送入空間站！我期待著未來的科學發現。」

俄羅斯 衛星通訊社報導，納爾遜也在自己的推特 帳號上寫道：「祝賀中方空間站載人發射取得成功！期待新的科學發現」。

另據觀察者網報導，歐洲航天局（ESA）和俄羅斯聯邦航天局（Roscosmos）也接連在推特上發來祝賀，並且都使用了專指中國航天員的「taikonauts」一詞，而不是一般意義上的「astronauts」（宇航員）。

根據維基字典的解釋，「taikonauts」一詞由中文「太空」的拼音和英語「astronauts」組成，最早於1998年由馬來西亞華人趙里昱提出，隨著中國航天的不斷發展，外媒近年來也開始逐漸使用這個詞，來稱呼中國航天員。

歐空局在推特上轉發了法新社的報導並寫道：「祝賀中國國家航天局發射神舟12號載人飛船，將三名『taikonauts』送入天和空間站（核心艙）。」

有意思的是，除了「taikonauts」一詞外，歐空局還在括號裡解釋了「天和」一詞的意思——「天空的和諧」（Heavenly Harmony）。

俄聯邦航天局也在推特上祝賀了中方：「祝賀我們的中國同行成功將神舟12號載人飛船，以及3名『taikonauts』送入天和空間站（核心艙）。中國向前邁出了自信一步！團結一致，我們能做到更多！」

推特中，還有中國、俄羅斯旗幟，以及一個握手的表情。