反外國干預法被訴影響言論自由 澳高等法院駁回

最新民調顯示，多數澳洲 民眾認為國家在經濟上過於依賴中國 ，並支持莫里森政府對北京 採取更強硬政策。澳洲貿易部長特漢指出，對針中國葡萄酒高關稅爭議，政府正在搜集法律證據，「積極考慮」向世貿組織作出申訴。而高等法院16日駁回一項指控，為防止外國滲透和干預，就算是民間團體也要公開註冊。

美國之音報導，反外國干預法產生於2018年6月。當時澳洲媒體頻頻揭露中國給澳洲提供政治獻金等醜聞，引起輿論關切。為防止外國滲透和干預，國會通過這項法律。該法律要求外國代理人必須按照透明的要求在澳洲總檢察長辦公室公開註冊。

這一行動觸怒了北京，中共譴責澳洲政府。這項法律被廣泛視為防範中國秘密干預澳洲政治、大學和其他機構的工具。

澳洲民間團體「自由工場」（LibertyWorks）反對進行這樣的註冊。該組織稱，反外國干預法影響到民眾的言論自由權，因而應當予以廢除。自由工場向高等法院提出訴訟，稱此法影響公民進行政治交流的權利

不過，高等法院的7名法官中有6人都認為，這項法律是有效的、未違憲，有關註冊手續是必要的。

自由亞洲電台報導，一項最新民意調查顯示，澳洲公眾對中國的態度正發生急劇變化，多數受訪者認為國家在經濟上過於依賴中國，並支持莫里森政府對北京採取更強硬政策。

自2017年以來，中澳緊張關係不斷升級。在坎培拉呼籲對新冠疫情來源展開國際調查後，中國對澳洲出口進行貿易制裁，導致雙方緊張關係日趨惡化。

雪梨科技大學民調顯示，72%的受訪者表示，澳洲政府公開呼籲對新冠疫情來源進行調查是正確的；63%的受訪者認為，政府應對中國的政策應該採取更強硬的立場。

報導指出，中國在3月對澳大利亞葡萄酒徵收高達218%的關稅，為期5年，在澳中關係日益緊張的情況下，將已經實施了數月的懲罰性措施恆常化。

貿易部長特漢16日指出，政府正在「積極考慮」、搜集證據，向世貿組織作出申訴。