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中承認台山核電廠「少量」燃料棒破損 還在穩定運行

中國新聞組╱北京17日電
中國國家核安全局坦言，廣東台山核電廠1號機組因燃料棒破損，但未發生輻射洩漏事故 。（取自台山核電站官網）
中國國家核安全局坦言，廣東台山核電廠1號機組因燃料棒破損，但未發生輻射洩漏事故 。（取自台山核電站官網）

中國國家核安全局坦言，廣東台山核電廠1號機組因燃料棒破損，運行過程中監測到反應堆一迴路冷卻劑「放射性比活度」上升，但仍在規定允許的穩定運行範圍內，但是否認發生輻射洩漏事故。 

中國生態環境部昨天在微信公眾號公布「國家核安全局有關負責人就CNN關於台山核電廠報導答記者問」，作上述表示。所謂「放射性比活度」即單位體積或重量中所包含的放射性量。

聲明中說，1號機組一迴路放射性水平增高主要與燃料棒破損有關。由於燃料製造、運輸、裝載等環節不可控因素的影響，核電機組運行過程中出現少量的燃料棒破損難以避免，屬於常見現象。聲明並聲稱，據有關數據，世界許多核電廠發生過燃料棒破損並繼續運行的案例。

法廣引述美聯社的報導，在台山核電廠的法國合資方法馬通公司向美國求援並發出惰氣外洩可能導致潛在輻射外洩的警告之後，香港政府就一直密切關注台山核電廠的狀況並向廣東省政府詢問詳情。 香港距離台山核電廠135公里（85英里）。

報導指出，中國國家核安全局的聲明說，台山核電廠一號機組核反應堆堆芯共有6萬多根燃料棒，目前推算燃料棒包殼破損數量約為5根左右，破損燃料棒佔總數比例小於0.01%，遠低於設計中假設的燃料組件最大破損比例的0.25%。

針對外界普遍關切的核電安全和輻射外洩問題，聲明指出，目前台山核電廠周邊輻射環境監測結果顯示核電廠周邊輻射環境水平未見異常，處於本底水準，也表明沒有任何洩漏發生。

中新網報導，國家核安全局下一步將持續嚴密監控台山核電廠1號機組一迴路放射性水平，並嚴控一迴路放射性水平的措施，確保1號機組運行安全。同時，也將與國際原子能機構和法國核安全監管部門等保持溝通聯繫。

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