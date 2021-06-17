無視民意反對 匈牙利議會核准捐地復旦大學

匈牙利儘管國內反對聲浪不斷，但議會15日仍批准政府提案，預計將首都布達佩斯的國有土地捐贈給上海復旦大學建立校區。圖為民眾6月5日上街抗議中國復旦大學在布達佩斯建分校的計畫。(Getty Images)

儘管反對聲浪不斷，匈牙利議會15日批准了一項提案，將首都布達佩斯的國有土地捐贈給上海復旦大學建立校區。議會此舉忽視了反對黨及千名上街抗議民眾的批評，他們指責匈牙利政府向北京 獻媚，反對黨希望在明年大選前針對此案進行公投 。

德國之聲報導，總理奧班(Viktor Orban)所屬的公民聯盟（Fidesz) 的立法議員以壓倒性的票數將多瑙河畔的四塊地捐贈給負責上海復旦大學布達佩斯校園的基金會，讓該校區取代原本計畫蓋在該地的學生宿舍區。

奧班政府今年4月與復旦大學簽署了建校協議。根據協議，新校區將在2024年建成開放，並為超過6000名匈牙利和國際學生提供課程。

奧班政府認為，復旦大學可以幫助匈牙利吸引新的研發中心和新的投資 ，尤其因為匈牙利長期依賴外國投資來推動經濟增長。

但反對者擔心，復旦大學價值20億美元的校園可能會破壞匈牙利高等教育的質量，並幫助北京增加其在匈牙利和歐盟的影響力。

對此，奧班回應包括中國或越南，在每次國際會議開始時都向他保證，只是在尋求務實的合作，「並不想將他們的意識形態強壓於我們之上」。

報會指出，匈牙利法律規定，政府必須在2022年底前，即4月的下屆選舉後，向議會提交該項目的最終計畫，包括其成本。奧爾班上周說，這個問題屆時將被提交給全民公投決定。

正在爭取明年在大選中成為反對黨挑戰者的布達佩斯市長卡拉松尼(Gergely Karacsony)，正在尋求在選舉前對復旦大學校園案進行公投。

卡拉松尼14日在臉書發文寫道，布達佩斯的市民已經對政府的計畫發表了意見。96%的人不希望在當地學生宿舍區的位置上有一所中國共產黨大學。