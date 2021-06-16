中國神舟12號即將發射 3太空人有4任務

神舟12號船箭組合體轉運至發射區。(新華社)

「中國載人航天工程辦公室」15日宣布，將於17日9時22分，發射神舟12號載人太空船。據該辦公室主任助理季啟明指出，三名太空人 將在軌工作生活三個月，完成四方面工作，計畫開展二次出艙活動及艙外作業。

據新華社報導，即將搭乘神舟12號升空的三名太空人分別是聶海勝、劉伯明和湯洪波。其中，聶海勝參加過神舟六號、神舟十號載人飛行任務，劉伯明參加過神舟七號載人飛行任務，湯洪波是首次飛行。另外，後備航天員為翟志剛、王亞平、葉光富。

據季啟明表示，太空人升空後四項主要任務，分別是開展核心艙組合體的日常管理，包括「天和核心艙 」在軌測試、再生生保系統驗證、機械臂測試與操作訓練，以及物資與廢棄物管理等；開展二次出艙活動及艙外作業，包括艙外服在軌轉移、組裝、測試，開展艙外工具箱的組裝、全景攝像機抬升和擴展泵組的安裝等工作；開展太空科學實驗和技術試驗，進行太空應用任務實驗設備的組裝和測試，開展太空應用、航太醫學領域等實（試）驗，以及有關科普教育活動；最後是自身健康管理。

目前，天和核心艙已與天舟二號 貨運太空船形成組合體在軌運行，而神舟12號載人太空船發射入軌後，將與核心艙組合體交會對接。