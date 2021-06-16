神舟12號載人太空船17日發射 3太空人名單出爐

神舟12號載人飛船的3名航天員，左起湯洪波、聶海勝、劉伯明。(新華社)

「中國 載人航天工程辦公室」16日上午在酒泉衛星發射中心宣布，經太空站階段飛行任務總指揮部研究決定，將於北京時間6月17日9時22分，發射神舟12號載人太空船，執行此次發射任務的長征二號F遙12箭16日上午進行推進劑加注。

新華社報導，神舟12號載人太空船三人乘組名單確定另有三人預備。

中國載人航天工程辦公室主任助理季啟明在記者會上指出，神舟12號載人太空船飛行乘組由太空人 聶海勝、劉伯明和湯洪波三人組成，聶海勝擔任指令長。預備太空人為翟志剛、王亞平、葉光富。

三名太空人中，特級太空人聶海勝參加過神舟六號、神舟十號載人飛行任務，特級太空人劉伯明參加過神舟七號載人飛行任務，二級太空人湯洪波是首次飛行。

另據官方宣布，中國載人航天工程辦公室表示，上月底搭載「天舟二號 」貨運太空船升空的長征七號遙三運載火箭，火箭的末級殘骸已經在15日下午4時49分左右再入大氣層，隕落區域中心點位於南太平洋海域，絕大部分器件在再入大氣層過程中燒蝕銷毀。

15日下午近5時，長征七號遙三火箭末級殘骸已再入大氣層，隕落區域中心點位於南太平洋海域，絕大部分器件在再入大氣層過程中燒蝕銷毀。

中國於5月29日在文昌航天發射場用長征七號遙三火箭成功發射天舟二號貨運太空船，中國太空站天和核心艙迎來第一位「訪客」。

此前，外媒曾稱，殘骸可能墜落人口稠密區，環球時報社評則稱，隨著火箭殘骸墜落海洋，美國官方和媒體的「炒作抹黑」該「灰溜溜收場了」。