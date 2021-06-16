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趙立堅再諷G7公報：美國病了，病得不輕

記者呂佳蓉／綜合報導
中國外交部發言人趙立堅。(取材自北京日報)
中國外交部發言人趙立堅。(取材自北京日報)

七大工業國集團（G7）領袖峰會的公報提及台灣、香港與新疆等議題，中國大陸外交部發言人趙立堅15日回應，「美國病了，病得不輕」，還要G7給美國把脈、開藥方。

據北京日報報導，趙立堅表示，G7公報中涉華議題，針對涉港、涉疆、涉台等問題，對中方蓄意汙衊，干涉中國內政。此舉嚴重違背聯合國憲章宗旨和原則，違背和平發展、合作共贏的時代潮流，暴露出美國等少數國家人為製造對立隔閡、擴大分歧矛盾的不良用心。

趙立堅表示，中方對此強烈不滿，堅決反對。涉疆、涉港、台灣事務純屬中國內政，不容任何外部勢力干涉，中國維護國家主權、安全、發展利益的決心堅定不移。

趙立堅強調，世界多極化、國際關係民主化是不可抗拒的時代潮流，一國或一個國家集團號令天下的時代已經過去了。當前形勢下，國際社會比以往任何時候更需要加強團結合作，踐行真正的多邊主義，而不應基於小圈子搞集團政治，不應以意識形態劃線，打壓不同發展模式，更不應混淆是非，轉嫁責任。

另外，美國總統拜登近日訪問歐盟總部，對如何因應中國崛起尋求歐方支援。對此，趙立堅15日表示，美國試圖以意識形態畫線，搞針對中國的小圈子，中歐代表著多極世界兩支重要力量，「相信歐盟會不斷增強戰略自主，不會被別國錯誤的對華政策綁架」。

趙立堅表示，中方對歐盟的政策一直保持著連續性和穩定性，一直將歐盟視為全面戰略夥伴，始終堅定支援歐洲一體化進程，支援歐盟的團結自強，支援歐盟在國際事務中發揮更大的作用。

趙指出，中方認為，中歐是全面戰略夥伴，不是制度性對手。中歐之間的合作遠大於競爭，共識遠多於分歧。

中國 趙立堅 歐盟

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