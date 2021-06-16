CNN稱台山核電站外洩 中：輻射水平無異常 安全有保障

2018年1月9日，中國國家主席習近平(右)在北京人民大會堂與訪中的法國總統馬克宏一同為台山核電站揭牌，象徵全球首個EPR反應堆上線。(Getty Images)

針對CNN報導廣東台山核電廠可能發生外洩，對此中國 外交部15日回應，目前台山核電廠有關狀況滿足技術規格書的要求，核電廠周邊輻射環境水平未見異常，安全有保障。此外，法國合資方也發表聲明，核電站目前正在安全參數範圍內運行，但日本 仍跳出來喊話，盼中方做說明。

日本內閣官房長官加藤勝信15日召開新聞發布會，稱日本國內核輻射監測點沒有發現異常，但希望中國方面就「輻射洩漏報告一事向國際社會作出透明、及時的解釋」。

中國外交部發言人趙立堅則在例行記者會上稱，中國高度重視核安全，迄今為止核電廠保持著良好的運行記錄，未發生影響環境和公眾健康的事件。

CNN此前援引美國 官員以及看到的文件稱，美國政府過去一周在評估中國一家核電廠發生核洩漏的報告，此前擁有並幫助運營該核電廠的法國法馬通公司警告稱「放射性威脅迫在眉睫」（imminent radiological threat）。

CNN獲得法馬通提交給美國能源部的一封信，信中指控中國安全部門正在調高廣東省台山核電廠外輻射監測的上限，以避免不得不關閉該核電廠。

台山核電廠是中法合作的核電廠，位於廣東省江門台山市赤溪鎮腰古村，面向南海，距離澳門和香港分別僅約67公里和130公里。

另據觀察者網報導，法馬通14日發表聲明稱，正支持解決中國廣東省台山核電站的性能問題。根據現有數據，核電站正在安全參數範圍內運行。

母公司法國電力集團解釋，稱公司從中方收到的數據顯示，兩座反應堆中的一座發生了以某種氣體形式存在的放射性物質洩漏，但中方按照規定處理並將這些氣體排放到大氣中。集團排除了發生事故的可能性，稱輻射水平在限制範圍內。

內部工程師透露，惰性氣體的化學反應活性較低，少量積聚並不危險。