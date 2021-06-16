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1張圖：全美54.6%成人完全接種疫苗

台新冠增18死、本土確診167例 陳時中：雙北穩定

中國新冠疫苗獲多國通行證 法國仍不認可

中國新聞組／北京16日電
菲律賓民眾接種科興疫苗。(路透)
菲律賓民眾接種科興疫苗。(路透)

中國媒體報導，包括：希臘、賽普勒斯、西班牙、南韓、泰國普吉島等國家和地區，已經接受接種過包括中國國藥或科興等獲國際認可的新冠疫苗後，入境當地可免出示核酸檢測證明，甚至可免入境隔離。另外，法國實施入境新規，中國疫苗則未獲認可。

中新網報導稱，希臘新冠病毒專家委員會近日表示，除輝瑞、莫德納、阿斯利康和嬌生的疫苗外，決定批准部分其他新冠疫苗的接種證明，作為入境希臘的有效證明，當中也包括中國科興疫苗、國藥疫苗和康希諾生物疫苗。接種上述疫苗的遊客前往希臘時，將無需出示核酸檢測證明。

賽普勒斯5月也宣布，中國國藥新冠疫苗接種者可免檢測、免隔離進入賽普勒斯。該國交通部長卡魯索斯表示，只要完成歐洲藥管局批准的疫苗、俄羅斯「衛星V」疫苗和中國國藥疫苗的接種，無論從哪個國家或地區出發，均可免檢測、免隔離入境賽普勒斯。

根據西班牙政府的消息，6月7日起，所有入境前14天已完成歐盟或世界衛生組織授權的新冠疫苗接種的外籍旅客，均可不受限制入境西班牙。

南韓政府則於13日宣布，7月1日起，將針對入境人員實行有條件的入境免隔離措施。其中，兩款中國疫苗的接種者，也可有條件入境免隔離。

中新網報導，泰國普吉島也計畫7月1日啟動免隔離登島旅遊計畫，但入境者須符合的條件之一，是持新冠疫苗接種證明，所接種的疫苗必須是經泰國政府或世界衛生組織認證的疫苗，且距離第二針接種時間超過14天但不超過1年。

另外，中央社引述中國駐法國大使館官網消息，法國9日起實施入境新規，凡是已接種美歐4款COVID-19疫苗的旅客，即可入境免隔離。不過中國官方14日提醒公民，中國疫苗尚不在法國認可之列。

中國駐法國大使館官網14日發布提醒通知指出，「中國產疫苗尚不在法國認可之列」。

疫苗 中國 檢測

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