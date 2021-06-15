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運20進化 換裝國產發動機 推力更大

記者賴錦宏／綜合報導
解放軍運20安裝國產渦扇20發動機試飛。這架運20黃皮機編號為「7810」。（取材自微博）
解放軍運20安裝國產渦扇20發動機試飛。這架運20黃皮機編號為「7810」。（取材自微博）

在微博、微信軍迷們的最新照片顯示，一架搭載中國國產渦扇20（WS-20）發動機的解放軍運20B驗證機正在測試。渦扇20推力據信達140KN至160KN（13噸至16噸），大幅度提高，屆時運20最大有效載重將有可達到66噸，符合當初的設計指標。

據香港01，根據網友公開的試飛照及信息，這架編號為「7810」的運20黃皮機已換裝上了四台新型渦扇20大涵道比發動機。照片顯示，這架安裝新發動機的運20尺寸明顯較現役運20要粗壯的多。

據稱，這種大涵道比渦扇發動機擁有更高的推力和燃油效益，新型運20的航程和運輸能力都會比配置俄製D-30KP-2渦扇發動機的現役運20型號有大幅度提高，屆時運20最大有效載重將有可能達到66噸，當初的設計指標最終得以實現。

運20適配了推力更大的全新發動機之後，預計其機翼、翼梁等關鍵部位會進行相應的優化設計。

公開資料指，渦扇20是由瀋陽發動機設計研究所開發，中國航空發動機集團基於渦扇10A研發大涵道比渦扇發動機，目標是裝備運20。

渦扇20推力據信達140KN至160KN（13噸至16噸），2014年曾裝配在伊爾76實驗平台上試飛，而D-30KP-2推力僅為12.5噸。

渦扇20將被用於取代渦扇18和俄製D-30KP-2發動機，其充足的動力會令運20的運載能力再上一層樓。

而運20是中國航空工業集團有限公司旗下西安飛機工業有限責任公司研製的一款最大起飛重量達220噸，最大載重達60噸的重型空中運輸機，最大航程超7800公里。

此外，以運20為基礎研發的加油機近日曝出最新照片。美國「防務新聞」曾於1月18日曝光中國正批量生產運20加油機的衞星照片，並稱這表明中國已經開始以運20運輸機為基礎，批量生產加油機，填補其空中力量投送能力的空白。而近日，一張運20加油機的高清照在網上流傳。

分析指出，一旦運20加油機服役，其攜帶大量的油料，能夠為殲20隱身戰機、殲16重型多用途戰機、轟6N戰略轟炸機等軍機大幅擴展航程，提高滯空時間，同樣也給運20、運9等運輸機增加遠程投送距離。而運20加油機一旦服役配合使用，殲20的作戰半徑將會增加。

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