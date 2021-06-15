中副外長談外交：詞典裡從來沒有「脅迫」、「霸凌」

中國外交部副部長謝鋒12日在和多國駐中使節的談話中，聲稱多黨制度常囿於黨派利益和選舉考量，而無法解決貧窮或族群問題；作為「使命擔當黨」的中共則能克服弊病。圖為謝鋒2020年擔任外交部駐港公署特派員時，在記者會中發言。（中新社）

大陸外交部副部長謝鋒近日表示，中國 共產黨創造了經濟快速發展、社會長期穩定與和平崛起的三項奇蹟，並指作為「使命擔當黨」的中共 能夠克服「部分利益黨」、「選舉政治黨」的短視、民粹等弊病。

據大陸外交部發布的通稿，謝鋒12日在北京釣魚台 國賓館舉行的端午節活動上，對北美洲、大洋洲、拉丁美洲和加勒比地區駐華使節等人作上述表示。

有關「三大奇蹟」，首先為經濟快速發展。謝鋒說，在中共的領導下，僅僅用幾十年時間就成為世界第二大經濟體、第一大貨物貿易國。第二為社會長期穩定，中共守住了發展改革和經濟社會變遷等重大考驗，保持政治和社會穩定，目前中國中等收入群體已超四億，近八億人脫貧。

第三是和平崛起，謝鋒說，中國外交詞典裡從來沒有「脅迫」、「霸凌」這樣的詞彙，中方堅持走對話不對抗、結伴不結盟的國與國交往新路。

謝鋒接著強調中共的制度自信，稱在多黨制國家，一個政黨往往代表部分群體利益，是「部分利益黨」和「選舉政治黨」。而中國共產黨是「整體利益黨」和「使命擔當黨」，決策過程既嚴謹又高效，沒有陷入政黨遊戲和無休止內耗。