「最系統指責中國的一次」 環時回嗆G7公報：不吃這套

G7峰會13日落下帷幕，會後發表的G7領導人公報公開點名中國。（Getty Images）

G7峰會13日落下帷幕，會後發表的G7領導人公報公開點名中國 大陸，並提及新疆、香港和台灣問題；公報還提到反對強迫勞動，反對在東海和南海單方面改變現狀等。大陸環球時報社評稱，這是西方大國最系統指責中國大陸及干涉中國事務的一次，但強調「中國人不吃這一套」。

社評指出，美國 顯然主導了其他幾個盟國的態度，像要求「世衛召集第二階段新冠病毒溯源，包括要在中國開展研究」，可以說，美國近來攻擊中國的幾乎所有議題都被搬到了七國領導人的公報中。另一方面，公報的措辭比美方單獨攻擊中國時要緩和一些。這反映出美國有能力帶動西方主要國家形成對中國的集體調門，但是它無法把其最極端的主張七國化或西方化。

社評稱，中國完全不必被這樣的情況嚇住。其實過去與中國就人權等意識形態問題衝突時，西方也大多是一伙的。現在美國增加了他們彼此的協調，但這些主要集中在了輿論和外交層面，將之轉化為統一對北京 敵視行動依舊很難，七國領導人公報沒有在這方面出現突破的暗示，這說明美國和其盟國在對北京問題上的利益分歧是巨大的。美國有維護自己霸權的戰略圖謀，要的是西方一起扳倒中國，歐洲國家與中國有意識形態分歧，經濟上既是競爭關係，也有合作的戰略需求，美歐的這一戰略差異是不可逾越的。

社評說，中國無須再對美國抱有幻想，但一定要把其他國家與美國區別對待。別管美國能搞出表面上什麼樣的對華統一戰線，大陸都要清楚，這樣的統一戰線虛大於實。中國有在實質上攪黃美歐統一戰線的很大空間，在夯實和讓這個統一戰線虛名化的拔河比賽中，中國一定更有能力贏到最後。

社評又說，中國只要做好自己的事情，發展與各國正常關係，就能夠破美國的對華圖謀。美國則需要很費勁地與規律擰著來，除了強拉硬拽盟友，自己也要親自捉刀一些如果不是為了找中國麻煩根本無興趣幹的事情。時間會拖垮美國這一套的，中國自己走穩，不用去推它、絆它，美國自己就將跌跤。