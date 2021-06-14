慕尼黑安全指數調查報告：中國人對國家超有信心

「慕尼黑安全指數」調查報告顯示，中國人民對國家實力有信心。(取材自觀察者網)

根據慕尼黑安全會議「慕尼黑安全指數 」調查，報告以「中國 ：鎮定的國家」（An unperturbed country）為題分析指出，除對「美國 」的風險感知略高外，中國民眾對風險的感知水平較低，可能是中國人民對國家實力的信任的體現，且中國民眾堅信國家已經做好應對風險的準備。而從外國視角來看，日本對中國的崛起最為擔憂。

慕尼黑安全會議9日介紹並發布新出爐的「慕尼黑安全指數」，這是一種用0至100表現受訪者對某種威脅主觀感知的統計指數，分數越接近100，說明相關事務給受訪者帶來的威脅感越高。調查方通過詢問所有G7國家和金磚國家的大約1萬2000名民眾計算出慕尼黑安全指數。

觀察者網報導引述這份調查結果顯示，在對所有10類風險進行的調查中，中國民眾對9類風險的感知指數在12個國家中排最低，且分數明顯低於其他的11個國家。惟一一項打分高於40分的風險源是「美國」。在「好感度」上，中國民眾對巴基斯坦和俄羅斯「好感度」最高，對美國、印度最低。

在「新冠疫情」風險源指數上，中國民眾的感知指數僅有35，對「一場未來的流行病」這項風險的感知指數也只有29分，遠低於其他國家。報導認為這是中國民眾對國家出色的防疫措施有信心的表現。而巴西對新冠疫情的感知指數最高，達到100分。

另對於戰爭、內亂、本國民主崩潰、文化的快速更迭等普適性指標，中國的指數排名也全部位列第一。報導說，這說明中國民眾對於政府的信任，以及生活的安定感。

科技方面，「民眾認為未來50年，誰將在科技領域領先全球？」的調查結果，除了日本、印度和美國，其他國家的民眾選擇中國的占比最高，都超過50%，南非有73%的受訪者認為中國會在科技領域遙遙領先。

在「民眾對於中國崛起的反應」，分析顯示，平均64%的受訪民眾將中國視為「重大威脅」，國家依次是印度、南非、美國和日本。而各國民眾對於所謂「中國威脅」的感知度，加拿大、英國、美國民眾在60%上下。而對所謂「中國威脅」的擔憂程度最高的是印度和日本，均為63%。