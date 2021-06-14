我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖：全美54.1%成人 完全接種疫苗

台本土確診增185例、15死 陳時中：疫情往好的方向發展

慕尼黑安全指數調查報告：中國人對國家超有信心

中國新聞組／北京14日電
「慕尼黑安全指數」調查報告顯示，中國人民對國家實力有信心。(取材自觀察者網)
「慕尼黑安全指數」調查報告顯示，中國人民對國家實力有信心。(取材自觀察者網)

根據慕尼黑安全會議「慕尼黑安全指數」調查，報告以「中國：鎮定的國家」（An unperturbed country）為題分析指出，除對「美國」的風險感知略高外，中國民眾對風險的感知水平較低，可能是中國人民對國家實力的信任的體現，且中國民眾堅信國家已經做好應對風險的準備。而從外國視角來看，日本對中國的崛起最為擔憂。

慕尼黑安全會議9日介紹並發布新出爐的「慕尼黑安全指數」，這是一種用0至100表現受訪者對某種威脅主觀感知的統計指數，分數越接近100，說明相關事務給受訪者帶來的威脅感越高。調查方通過詢問所有G7國家和金磚國家的大約1萬2000名民眾計算出慕尼黑安全指數。

觀察者網報導引述這份調查結果顯示，在對所有10類風險進行的調查中，中國民眾對9類風險的感知指數在12個國家中排最低，且分數明顯低於其他的11個國家。惟一一項打分高於40分的風險源是「美國」。在「好感度」上，中國民眾對巴基斯坦和俄羅斯「好感度」最高，對美國、印度最低。

在「新冠疫情」風險源指數上，中國民眾的感知指數僅有35，對「一場未來的流行病」這項風險的感知指數也只有29分，遠低於其他國家。報導認為這是中國民眾對國家出色的防疫措施有信心的表現。而巴西對新冠疫情的感知指數最高，達到100分。

另對於戰爭、內亂、本國民主崩潰、文化的快速更迭等普適性指標，中國的指數排名也全部位列第一。報導說，這說明中國民眾對於政府的信任，以及生活的安定感。

科技方面，「民眾認為未來50年，誰將在科技領域領先全球？」的調查結果，除了日本、印度和美國，其他國家的民眾選擇中國的占比最高，都超過50%，南非有73%的受訪者認為中國會在科技領域遙遙領先。

在「民眾對於中國崛起的反應」，分析顯示，平均64%的受訪民眾將中國視為「重大威脅」，國家依次是印度、南非、美國和日本。而各國民眾對於所謂「中國威脅」的感知度，加拿大、英國、美國民眾在60%上下。而對所謂「中國威脅」的擔憂程度最高的是印度和日本，均為63%。

中國 指數 美國

上一則

河南台「洛神」驚豔 舞者水中泡26小時 憋50秒才能呼吸一次

下一則

湖北十堰市場氣爆12死37重傷 驚動北京高層

延伸閱讀

美兩黨參議員投書華郵 籲USTR重新考慮退出TPP的決定

美兩黨參議員投書華郵 籲USTR重新考慮退出TPP的決定
FDA喊停 高端恐難取得美方緊急授權

FDA喊停 高端恐難取得美方緊急授權
台灣人感謝日本贈疫苗 在日本產經新聞大登廣告

台灣人感謝日本贈疫苗 在日本產經新聞大登廣告
印媒：共軍殲16居中印前線主導地位 印戰機無法占上風

印媒：共軍殲16居中印前線主導地位 印戰機無法占上風

熱門新聞

原南京醫學院女學生被姦殺案，罪犯麻繼鋼（中）被判死刑；圖為麻落網時所拍攝。（取材自人民網）

姦殺醫大女生 拖29年終伏法 以為女兒是死者投胎

2021-06-11 10:00
圖為廣州荔灣區白鶴洞街廣鋼新城，醫務人員進行核酸檢測採樣。（新華社）

中國疫情再起 廣州18萬人社區封閉 24小時徹夜篩檢

2021-06-09 23:50
超大蟻穴裡挖出一對蟻王、蟻后，蟻后體長5厘米。（視頻截圖）

湖北60多年超大蟻穴挖出 蟻后體長5公分

2021-06-12 10:00
新冠肺炎爆發初期，病患多與武漢華南海鮮市場有關。（中新社資料照片）

世衛：武漢華南海鮮市場 不是新冠疫情發源地

2021-06-08 21:28
南京李女士花30萬買了一塊勞力士「庫存表」。（取材自正觀新聞）

南京女花30萬買勞力士 竟是11年「庫存表」

2021-06-07 08:00
男子識破了裸聊，但臉孔卻被AI換至不雅視頻。（取材自紫牛新聞）

「我不裸聊你怎麽詐騙我」 好奇男和騙子過招損失11萬

2021-06-09 10:00

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
新屋牆壁後發現巨大密室 密州情侶：很划算

新屋牆壁後發現巨大密室 密州情侶：很划算
河南舞蹈節目「洛神」驚豔眾人 舞者水中泡26小時

河南舞蹈節目「洛神」驚豔眾人 舞者水中泡26小時
「做自己好累」 24歲母崩潰將娃拋窗後跳樓

「做自己好累」 24歲母崩潰將娃拋窗後跳樓
名校畢業名企工作 華女離奇失蹤近一周

名校畢業名企工作 華女離奇失蹤近一周
彭文正指蔡英文已打輝瑞 指揮中心調閱系統證實未施打

彭文正指蔡英文已打輝瑞 指揮中心調閱系統證實未施打