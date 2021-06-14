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印媒：中印前線 殲16仍占上風

記者賴錦宏／綜合報導
殲16仍是中印邊境地區占主導地位的戰機。（取材自今日頭條）
殲16仍是中印邊境地區占主導地位的戰機。（取材自今日頭條）

儘管中印邊境局勢緩和，但印度仍對中共軍事力量警惕。印媒分析稱，解放軍殲16仍是中印邊境地區占主導地位的戰機。

印度媒體「今日印度」6月8日報導，中國空軍在中印邊境地區附近舉行大型空中演習，印度安全機構對此密切關注。消息稱，大約22架中國殲11和殲16戰鬥機在該地區舉行演習。

對此，印度媒體表示，印度已經在拉達克地區部署米格29UPG戰鬥機。這些戰鬥機是為在惡劣氣候下的高原作戰而優化過的，並且在2020年的衝突後就大量駐紮在那裡。但是，米格29UPG缺乏能夠與殲16的PL-10相匹敵的短程導彈，這可能使它處於劣勢。在更遠的距離上，中共戰鬥機的優勢更大。

殲16和殲11B擁有更強大、孔徑更大的雷達，擁有AESA雷達和AESA雷達制導的PL-15遠程空對空導彈。PL-15的射程是米格29UPG的R-77導彈的兩倍多，是中共戰鬥機優越的下一代航空電子設備的補充。

美國《軍事觀察雜誌》網站6月10日發表文章，轉述上述印媒説法，並分析殲16和殲11戰鬥機在中印邊境附近演習，為何讓印度空軍那麼擔心。

其中提到，作為對拉達克地區派駐的重型戰鬥機的補充，中國還部署高機動性的紅旗9和紅16防空系統—前者可以打擊250公里以外的目標。儘管印度預計將在18個月內從俄羅斯獲得其首套S-400防空導彈系統，並可能將其部署到該地區，但印度目前沒有與中國的防空系統相匹敵的裝備。S-400被認為比紅旗9B有一些優勢，特別是在態勢感知方面。

報導稱，印度最有能力的戰鬥機，重型的蘇30MKI，與殲11和殲16更接近，但無法在所謂拉達克地區的前線空軍基地的極端氣候下有效運作。殲16仍然是所謂拉達克地區占主導地位的戰鬥機，它的雷達傳感器和PL-15導彈使其能夠向很遠的距離開火，因此，這些戰鬥機在該地區進行演習引起印度的關注。

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