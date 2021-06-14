美對伊朗核制裁 中盼全面解除

伊核全面協議聯委會新一輪恢復履約談判政治總司長級會議在奧地利維也納舉行。圖為一面飄揚在IAEA維也納總部前的伊朗國旗。（路透）

6月12日，伊核全面協議聯委會新一輪恢復履約談判政治總司長級會議在奧地利維也納舉行。中方談判代表、常駐維也納聯合國代表王群出席會議並闡述中方立場。

據澎湃新聞報導，王群表示，美伊恢復履約談判持續了11周，已進入最後階段，但制裁解除及相關問題在談判中仍然拖而不決。伊朗對於這一問題的關切是正當合理的。要恢復全面協議履約，美國 就必須首先解除其對伊單邊制裁和對第三方長臂管轄制裁。美國對伊常規武器禁運，也與全面協議和聯合國安理會相關決議不符，應當徹底解除。

他表示，美方10日宣布解除幾項對伊制裁，但多少給人有些扭扭捏捏的感覺，美方既然已作出重返全面協議的政治決斷，就應當全面、乾淨、徹底地取消所有相關制裁。同時，有關各方還應當通過談判採取切實有效措施防止相關方再次隨意退約和恢復實施制裁。

王群說，在當前談判的最後階段，希望有關各方加倍努力，秉持理性和務實的態度，盡早達成全面有效恢復履約的一攬子方案。

另據環球網引述日本共同社12日報導，日本長崎大學核武器廢除研究中心（RECNA）11日公布估算結果稱，全世界9個國家截至6月擁有約1萬3130枚核彈頭，較去年減少約280枚。但美國和俄羅斯 實質性削減處於停滯狀態，該中心分析稱：「在包括中國 在內的三方持續緊張和對立的情況下，美俄核軍備競賽正死灰復燃。」

據稱，這個結果基於世界各國專業機構和研究人員的文獻估算得出。核彈頭數量由多到少依次為：俄羅斯6260枚、美國5550枚、中國350枚、法國290枚、英國225枚、巴基斯坦165枚、印度160枚、以色列90枚、朝鮮40枚。與去年同期相比，中國和英國各增加30枚，巴基斯坦和印度、北韓增加5至10枚。