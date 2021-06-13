G7拚基建抗「一帶一路」 中網民狂酸「失敗者聯盟」

G7峰會在英國舉辦，各國元首合影。（新華社）

七大工業國集團（G7 ）12日宣布將推動「重建美好世界」基礎建設計畫，與中國 的「一帶一路 」方案別苗頭。中國官媒等昨天引用網民留言狂酸稱，這項計畫的目標不是為了建設，而是還擊，且「7對1」顯示他們無法獨立行走，必須承認中國已經遙遙領先了，並成為他們的「學習榜樣」，G7注定成為「失敗者聯盟」。

G7高峰會宣布推動「重建美好世界」（Back Better World）的基礎建設計畫，援助開發中國家，另與中國提出的「一帶一路」方案一別苗頭。中國官媒環球時報報導稱，為抗衡中國影響力，從今年3月底開始，由美國、歐盟主導的西方國家就不斷提出各類版本的「一帶一路」替代方案；但同時，美、英等G7核心成員國近年都面臨不斷飆升的國家債務水平。這次所謂的G7版本「一帶一路」替代方案，也引來不少網民看笑話。

報導稱，有網民諷刺說，「7個國家對1個國家。他們必須承認中國已經遙遙領先了」，「歷史上，世界大戰和冷戰讓歐洲受苦，卻讓美國受益」，「搞笑。過去，他們（西方）讓非洲自生自滅，悲慘地走向滅亡。現在中國做得很好了，他們又想回來」，「我看到了『失敗者聯盟』現身」，「這個計畫的目標不是為了建設，而是還擊。這就是為什麼G7將會失敗的原因。」

另有網民形容這項計畫是「更多的經濟殖民行為」、「各自心懷鬼胎的一起畫了個大餅」，重點是「錢呢？錢在哪裡？」，「他們自己國家稀巴爛，還想攪和我們，只能呵呵了。」

報導引述中國外交部發言人趙立堅此前表示，中方倡導並推進「一帶一路」合作的初心，是幫助沿線國家發展經濟，擺脫貧困，比如，中巴經濟走廊為巴基斯坦增加250多億美元直接投資，創造7萬多個直接工作崗位，並開展抗擊疫情和新冠疫苗國際合作，向「一帶一路」沿線國家雪中送炭，為保護有關國家人民生命權和健康權作出了重要貢獻。

據此前媒體報導，自2013年「一帶一路」倡議提出以來，中國已同171個國家和國際組織簽署205份共建合作協議，共同展開了2000多個項目。