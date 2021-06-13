我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台疫情增26死、174例本土確診 陳時中：病例在減少

醫師上門 107歲華翁在家打疫苗 創金山最年長紀錄

G7拚基建抗「一帶一路」 中網民狂酸「失敗者聯盟」

中國新聞組／北京13日電
G7峰會在英國舉辦，各國元首合影。（新華社）
G7峰會在英國舉辦，各國元首合影。（新華社）

七大工業國集團（G7）12日宣布將推動「重建美好世界」基礎建設計畫，與中國的「一帶一路」方案別苗頭。中國官媒等昨天引用網民留言狂酸稱，這項計畫的目標不是為了建設，而是還擊，且「7對1」顯示他們無法獨立行走，必須承認中國已經遙遙領先了，並成為他們的「學習榜樣」，G7注定成為「失敗者聯盟」。

G7高峰會宣布推動「重建美好世界」（Back Better World）的基礎建設計畫，援助開發中國家，另與中國提出的「一帶一路」方案一別苗頭。中國官媒環球時報報導稱，為抗衡中國影響力，從今年3月底開始，由美國、歐盟主導的西方國家就不斷提出各類版本的「一帶一路」替代方案；但同時，美、英等G7核心成員國近年都面臨不斷飆升的國家債務水平。這次所謂的G7版本「一帶一路」替代方案，也引來不少網民看笑話。

報導稱，有網民諷刺說，「7個國家對1個國家。他們必須承認中國已經遙遙領先了」，「歷史上，世界大戰和冷戰讓歐洲受苦，卻讓美國受益」，「搞笑。過去，他們（西方）讓非洲自生自滅，悲慘地走向滅亡。現在中國做得很好了，他們又想回來」，「我看到了『失敗者聯盟』現身」，「這個計畫的目標不是為了建設，而是還擊。這就是為什麼G7將會失敗的原因。」

另有網民形容這項計畫是「更多的經濟殖民行為」、「各自心懷鬼胎的一起畫了個大餅」，重點是「錢呢？錢在哪裡？」，「他們自己國家稀巴爛，還想攪和我們，只能呵呵了。」

報導引述中國外交部發言人趙立堅此前表示，中方倡導並推進「一帶一路」合作的初心，是幫助沿線國家發展經濟，擺脫貧困，比如，中巴經濟走廊為巴基斯坦增加250多億美元直接投資，創造7萬多個直接工作崗位，並開展抗擊疫情和新冠疫苗國際合作，向「一帶一路」沿線國家雪中送炭，為保護有關國家人民生命權和健康權作出了重要貢獻。

據此前媒體報導，自2013年「一帶一路」倡議提出以來，中國已同171個國家和國際組織簽署205份共建合作協議，共同展開了2000多個項目。

中國 一帶一路 G7

上一則

莫文蔚穿D&G 引爆網友辱華舊恨 怒轟滾出中國

延伸閱讀

G7推動基建抗中 中國網民酸「失敗者聯盟」

G7推動基建抗中 中國網民酸「失敗者聯盟」
拜登抗中 促G7抗衡「一帶一路」 譴責強制勞動

拜登抗中 促G7抗衡「一帶一路」 譴責強制勞動

抗衡中國一帶一路 G7將宣布「新全球基礎建設」倡議

抗衡中國一帶一路 G7將宣布「新全球基礎建設」倡議
德媒：中一帶一路擴張戰略 盯上漢堡福地港

德媒：中一帶一路擴張戰略 盯上漢堡福地港

熱門新聞

原南京醫學院女學生被姦殺案，罪犯麻繼鋼（中）被判死刑；圖為麻落網時所拍攝。（取材自人民網）

姦殺醫大女生 拖29年終伏法 以為女兒是死者投胎

2021-06-11 10:00
圖為廣州荔灣區白鶴洞街廣鋼新城，醫務人員進行核酸檢測採樣。（新華社）

中國疫情再起 廣州18萬人社區封閉 24小時徹夜篩檢

2021-06-09 23:50
新冠肺炎爆發初期，病患多與武漢華南海鮮市場有關。（中新社資料照片）

世衛：武漢華南海鮮市場 不是新冠疫情發源地

2021-06-08 21:28
南京李女士花30萬買了一塊勞力士「庫存表」。（取材自正觀新聞）

南京女花30萬買勞力士 竟是11年「庫存表」

2021-06-07 08:00
超大蟻穴裡挖出一對蟻王、蟻后，蟻后體長5厘米。（視頻截圖）

湖北60多年超大蟻穴挖出 蟻后體長5公分

2021-06-12 10:00
男子識破了裸聊，但臉孔卻被AI換至不雅視頻。（取材自紫牛新聞）

「我不裸聊你怎麽詐騙我」 好奇男和騙子過招損失11萬

2021-06-09 10:00

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
CNN：G7對新疆話題談不攏 一度切斷會議室網路

CNN：G7對新疆話題談不攏 一度切斷會議室網路
湖北60多年超大蟻穴挖出 蟻后體長5公分

湖北60多年超大蟻穴挖出 蟻后體長5公分
英女王與G7領袖社交距離「排排照」脫口一句話逗樂大家

英女王與G7領袖社交距離「排排照」脫口一句話逗樂大家
德州奧斯汀爆大規模槍擊 至少13人受傷

德州奧斯汀爆大規模槍擊 至少13人受傷
小S回應大S「暴走屠殺文」 2個字加表情符號洩心聲

小S回應大S「暴走屠殺文」 2個字加表情符號洩心聲