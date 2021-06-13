中歐班列累計4萬列 通行22國、160城

國家發展改革委數據指出，中歐班列5月開行1357列、運送貨物13.1萬標箱，同比分別增長31%、40%，綜合重箱率達99%。截至2021年5月底，中歐班列已累計開行近4萬列，運送貨物約355萬標箱，通達歐洲22個國家的160多個城市。

新華社報導，推進一帶一路 建設工作領導小組辦公室赴新疆霍爾果斯開展中歐班列現場專題調研並召開會議。辦公室副主任、國發委副主任寧吉喆指出，中歐班列作為跨大洲、跨國別、長距離、大運量的新型運輸方式，是中國 參與全球開放合作、共建一帶一路、推動構建人類命運共同體的「中國方案」，已經成為沿線國家廣泛認同的國際公共產品。

寧吉喆指出，尤其面對突如其來的新冠肺炎疫情 ，中歐班列實現逆勢增長和安全穩定運行，顯示了亞歐大陸橋在貿易暢通中的重要作用。

寧吉喆表示，將持續推動中歐班列高質量發展，進一步提高政治站位，從國家經濟社會發展全局和推進；二要將中歐班列積累的量轉化為今後發展的勢，加強市場競爭力；三要努力穩定市場供求；四要打造支持中歐班列發展的「1+N+X」政策體系；五要及時打通堵點卡點，實施一批重點口岸、「卡脖子」路段擴能改造工程，加強阿拉山口、霍爾果斯鐵路口岸建設；六要持續加強協調配合，推動各方形成合力。